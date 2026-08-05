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Nyitókép: Pixabay

A rendőr orra előtt szabálytalankodott, nagy baleset is lett belőle – videó

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Mire elegendő a Hungaroringnél kialakított VIP sáv? A szabálytalankodók hirtelen manőverei ellen nem nyújt védelmet, ez tisztán látszik a mellékelt videóból.

A Formula1-es versenyhétvége ideje alatt – az elmúlt évekhez hasonlóan – VIP sávot alakítottunk ki az M3-as autópálya országhatár felé vezető oldalán a Hungaroring felé – olvasható az MKIF Zrt. közösségi oldalán.

A videón látható esetet az egyik forgalomfigyelő kamera rögzítette a versenyhétvége pénteki napján: egy fehér személyautó érkezik a külső sávon, majd hirtelen mozdulattal, a klemmfixeken átvágva a VIP sávra hajt, ahol egy szabályosan közlekedő taxi oldalának ütközik.

Az eset egy éppen arra járó motoros rendőr előtt történt.

A balesetben nem sérült meg senki.

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Kezdőlap    Belföld    A rendőr orra előtt szabálytalankodott, nagy baleset is lett belőle – videó

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