Embert gázolt a HÉV is

A katasztrófavédelem arról számolt be, hogy a HÉV elgázolt egy embert a XVI. kerületi Veres Péter úton, a Kishalom és a Lillafüred utca között. A fővárosi hivatásos tűzoltók megemelték a szerelvényt, kiszabadították alóla a szerencsétlenül járt embert, majd átadták őt a mentőknek.

A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint a kimaradt szakaszon pótlóbusszal lehet utazni.

Korábban a Mávinform alapján arról számolunk be, hogy az Oroszlányból 6:35-kor a Déli pályaudvarra elindult S12-es vonat (4427) Budaörs előtt elütött egy embert.