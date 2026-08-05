Nagyot dobbantott a SpaceX, ám mégis történt valami váratlan

A SpaceX közel megduplázta bevételét, és az elemzői várakozásoknál jóval kisebb veszteséget jelentett az első, tőzsdei cégként publikált negyedéves beszámolójában – számolt be róla a portfolio.hu. A kedvező számok mögött három eltérő hatás rajzolódik ki. A Starlink köré épülő konnektivitási szegmens már kifejezetten magas marzzsal termeli a profitot, az AI-üzletág bevételét felrobbantották a felhőszolgáltatási szerződések, a rakétaüzlet vesztesége pedig tovább nőtt a Starship fejlesztési költségei miatt. A befektetők figyelme viszont a 18,4 milliárd dolláros negyedéves beruházási számlára szegeződött, amely jócskán meghaladta a várakozásokat, és az eredményközlés után több mint 7 százalékkal küldte lejjebb az árfolyamot.

Most léptek először a nyilvános piac elé

A SpaceX júniusban hajtotta végre történelmi méretű tőzsdei bevezetését, így a mostani volt az első negyedév, amikor a nyilvános piac előtt kellett részletesen bemutatnia a működését. A társaság februárban felvásárolta az xAI-t, amelybe az X közösségi platform, a Grok modellek és az AI-adatközpontok is beletartoznak. A jelentés ezért már három szegmensre bontja a vállalatot: űripar, konnektivitás és mesterséges intelligencia. A bevétel 91,9 százalékkal, 4,1 milliárdról 7,8 milliárd dollárra nőtt. Ez 13 százalékkal haladta meg a 6,9 milliárd dollár körüli piaci konszenzust, és az első negyedévhez képest is 66,5 százalékos bővülést jelentett.

A beruházások összege 2,8 milliárdról 18,4 milliárd dollárra emelkedett. A capex az első negyedévi 10,1 milliárd dollárhoz képest is 82 százalékkal nőtt, és mintegy 31 százalékkal múlta felül a Reuters által idézett 14,05 milliárd dolláros várakozást.

A SpaceX legfontosabb üzletága jelenleg a Starlinket, valamint a vállalati és kormányzati műholdas szolgáltatásokat magában foglaló konnektivitási szegmens. Ennek bevétele 65,8 százalékkal, 4,3 milliárd dollárra nőtt, vagyis a csoportszintű árbevétel 54,9 százalékát adta.

A működési eredmény ennél is gyorsabban, 79,4 százalékkal, 1,7 milliárd dollárra emelkedett, a működési marzs pedig 35,7-ről 38,6 százalékra javult. A Starlink előfizetőinek száma egy év alatt megduplázódott, és június végére elérte a 12 milliót. A negyedév leglátványosabb növekedését az AI-szegmens produkálta. Bevétele éves alapon 247,5 százalékkal, 737 millióról 2,6 milliárd dollárra ugrott, az első negyedévi 818 millió dollárhoz képest pedig több mint megháromszorozódott.

Az űripari szegmens bevétele 29 százalékkal, 962 millió dollárra nőtt. A negyedévben tíz ügyféllövést hajtottak végre az egy évvel korábbi kilenccel szemben, és a kedvezőbb megrendelői mix is javította a bevételt. A teljes indításszám ugyanakkor 46-ról 38-ra, a pályára állított tömeg pedig 652 tonnáról 485 tonnára csökkent, mivel a saját Starlink-indítások száma 37-ről 28-ra esett. A menedzsment decemberre 100 milliárd dolláros évesített bevételi ütemet vár, Elon Musk pedig 2030-ra, kedvező esetben már 2029-re 1 ezermilliárd dolláros éves bevételről beszélt.