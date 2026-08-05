Magyar Péter a paksi atomerőmű miatt üzent a lakosságnak

Az utolsó paksi turbina stabilan termel, a vízállás nem változott. A hőség ma és holnap tetőzik hazánkban, így most különösen fontos lesz az önkéntes fogyasztáscsökkentés a 17:00 és 22:00 óra közötti idősávban – közölte Magyar Péter szerda reggel a Facebookon.

Mint ismert, kedd este a következő 48 órát nevezte a legnehezebb előttünk álló időszaknak a miniszterelnök. Az országos tisztifőorvos péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást; szakemberek tájékoztatása szerint szerdán és csütörtökön is 40 fok felett lehet a hőmérséklet, és az ország középső részein akár a 42 fok feletti abszolút melegrekord is megdőlhet.

Szakértők a pénteki hidegfronttal 5-6 milliméternyi csapadékot várnak, ami a hazai aszályon nem segít, de a Duna vízgyűjtőiről érkezhet annyi víz, hogy emelkedjen valamennyit a folyó vízszintje.