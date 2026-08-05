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A gyõztes Ferencváros játékosai ünnepelnek a labdarúgó Európa-liga selejtezõjének 1. fordulójában játszott Ferencváros - Vojvodina visszavágó mérkõzés után a Groupama Arénában 2026. július 16-án. A Ferencváros 3-0-ra nyert, így 5-1-es összesítéssel jutott tovább.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Egy aranykorát újra idéző bányászcsapat vár ma a Ferencvárosra

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A Ferencváros a lengyel bajnoki ezüstérmessel játszik ma este az Európa-liga harmadik selejtezőkörének első mérkőzésén, a Groupama Arénában. A kezdési időpont az eredeti, az UEFA által meghatározott 20.15.

Kétarcúnak mutatkozott eddig Borbély Balázs csapata a 2026–2027-es idényben. A hazai fronton gyengélkedik, két forduló után még nyeretlen, igaz, különösen a Paks elleni 2–4-nél, a kulcsjátékosok nem léptek pályára. (A Vasas elleni kezdő tizenegy már jobban hasonlított a nemzetközi porondon bevetett alapcsapatra.)

Ugyanakkor az Európa-ligában négy mérkőzésből hármat megnyert, a Vojvodinát kettős győzelemmel ejtette ki, s Twente elleni bravúros idegenbeli siker után a visszavágón a találkozó nagy részében emberhátrányban játszva játszott 2–0-ról 2–2-es döntetlent. Csak az utolsó néhány percben kellett izgulni, hogy elkerülje a csapat a hosszabbítást.

Borbély Balázs az elmúlt napokban kritikus volt a játékosaival, s beszélt arról is, hogy nehéz lesz a Górnik Zabrze elleni párharc, amely minden bizonnyal nem szerda este a Groupama Arénában, hanem majd jövő csütörtökön, Lengyelországban dől el.

A Fradinak elsősorban a középpályás sorban vannak gondjai, Philippe Rommens eltiltott a múlt heti kiállítása miatt, Naby Keita állapota sokat javult, de a mester szerint nincs még „kilencven perces” állapotban. Talán a tíz esztendő után visszatért Nagy Ádám sem, ő pedig nagyon régen játszott tétmérkőzést, májusban két meccsre csereként szállt be legutóbbi vagy talán utolsó olasz klubjában a Speziában.

A 88-szoros válogatott, 31 éves középpályás a 2016-os Európa-bajnokság után igazolt külföldre, azóta, egy az angol második vonalban, a Bristol Cityben töltött, a covid időszakára eső periódus kivételével csak olasz klubokban, sorrendben a Bolognában, a Pisában és a Speziában futballozott. A Serie A-ban 51, a Serie B-ben 150 találkozón játszott.

A Ferencváros ellenfele, a Górnik Zabrze az utóbbi években erősödött, a 2026-os bajnoki ezüstérem már valamelyest felidézte a magyar edzőkhöz, Szusza Ferenchez, Kalocsay Gézához, Farsang Ferenchez kapcsolható aranyidőket. A csapat története során 14 bajnoki címet nyert, de a legutóbbit 1988-ban. A mostani tavasz előtt legutóbb 1991-ben zárt ezüstérmesként. A Górnik megnyerte a Lengyel Kupát – ez volt az első megnyert trófea, 38 éves várakozás után.

A felfutásban nagy szerepe volt az anyaegyesületéhez visszatérő Lukas Podolskinak, aki az előző idény végén vonult vissza, a 2025–2026-os szezonban még játszott 16 meccset, 41. évében járva. Immár a tulajdonosi kör meghatározó alakja, 85 százalékos tulajdonos.

Az egykori bányászcsapat 2019 után tért vissza a nemzetközi porondra. A lengyelektől az ezüstérmes mehet a BL-selejtezőbe, a Górnik a török Fenerbahçe ellen játszott, az idegenbeli, 1–0-s vereség után otthon 1–1-et, ezzel kiesett, s átkerült az Európa-ligába.

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Kezdőlap    Sport    Egy aranykorát újra idéző bányászcsapat vár ma a Ferencvárosra

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