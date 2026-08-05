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Komposzt és szalma ég Érd és Százhalombatta között, tűzoltók oltják
Nyitókép: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Múlt hét óta küzdöttek az újra és újra felgyulladó tűzzel

Infostart / MTI

Befejezték a munkálatokat a tűzoltók Érd és Százhalombatta között, ahol még a múlt héten kedden keletkezett tűz.

A katasztrófavédelem szerda reggel azt közölte, hogy a területen tarló, körbálák égtek, valamint harmincezer köbméter komposzt gyulladt be.

Az elmúlt napokban az érdi, a törökbálinti, a szigetszentmiklósi, a fővárosi, a százhalombattai, a monori, a szentendrei, a dabasi, a gödöllői, a váci, a ceglédi és a nagykátai hivatásos, a százhalombattai létesítményi, valamint a zuglói, a rózsadombi és a százhalombattai önkéntes tűzoltók dolgoztak a lángok megfékezésén.

Kedden négy vízsugárral még egy száz köbméternyi területen fékezték meg a tüzet, három munkagép segítségével szétterítették a megmaradt anyagot.

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