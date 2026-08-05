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Nyitókép: ViktorCap/Getty Images

Továbbra is nagyon kellenek a véradók, bár a nehezén már túl lehetünk

Infostart / InfoRádió

A vérellátás biztonsága csak folyamatos véradásokkal tartható fenn – üzeni az Országos Vérellátó Szolgálat, amely hetek óta toborozza a véradókat, mert nyáron mindig kisebb az aktivitás.

A mélyponton már túl vagyunk – számolt be a toborzókampány állásáról az InfoRádióban Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. A vérkészletről egy naponta frissülő adatbázisban kapnak összesítést, ez alapján körülbelül kétezerrel megnőtt a készletek szintje a hét elejére, nagyjából 5 ezres nagyságrendről 7 ezer nagyságrendre a vörösvérsejt-koncentrátum vonatkozásában. Ez jelentős eredmény, de még nem elég – tette hozzá a főigazgató.

„Ha meg tudnánk maradni augusztus folyamán ebben a tartományban, az tökéletes lenne. A donációs aktivitás alacsony szintjére számítunk augusztusban is a rettenetes időjárás és a szabadságolások miatt. Továbbra sem ideális tehát a helyzet, de azt látnunk kell, hogy

ezeknek a véregységeknek a jelentős része akár szeptember elejéig is felhasználható lesz,

hiszen 35 napos ezeknek a készítményeknek a lejárati ideje. Vagyis úgy néz ki, hogy a nehezén valószínűleg túl vagyunk” – közölte az OVSZ vezetője.

Újdonságként említette, hogy augusztus elejétől call center kezd működni az Országos Vérellátó Szolgálatnál a Magyar Vöröskereszttel szerződéses alapon együttműködve. Megváltozott munkaképességű személyek munkáját szervezte meg a Vöröskereszt, hogy az OVSZ által biztosított véradói aktivitási adatok alapján regionális, célzott telefonhívásokat végezzenek, lényegében véradásra hívó kampányokat tudnak lebonyolítani ezáltal egész augusztusban.

Vért 18 és 65 éves kor közötti, 50 kilogrammnál nagyobb testsúlyú, egészséges emberek adhatnak. A véradási helyszínek listája megtalálható az ovsz.hu oldalon.

A cikk Herczeg Zsolt rádiós összeállítása alapján készült.

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