2026. március 23. hétfő Emőke
Nyitókép: Pixabay

Sikamlós kérése van most az MME-nek

Infostart / MTI

A vízóraaknák, pincék fogságába került békák megmentésére kéri a lakosságot a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME).

A szervezet hétfői közleménye szerint a településeken is általánosan előforduló zöld és barna varangyok, a barna ásóbékák, helyenként a bajszos- vagy barnabékák (erdei, mocsári és gyepi béka), de akár még a vizektől elkalandozó zöldbékák és unkák is végleg csapdába kerülhetnek a vízóraaknákba pottyanva, pincékbe tévedve.

Gyorsan és egyszerűen segíthetünk, ha az állatokat akár puszta kézzel kiemeljük a vízóraaknákból, pincékből, majd a kertben elengedjük,

illetve ezeket a „békacsapdákat” márciustól szeptemberig havonta ellenőrizzük – írták, hozzátéve, hogy ha még ennél is többet szeretnénk tenni, a kertben kialakíthatunk peterakóhelyet, békagarázsokat, nappali békamenedékeket.

Az állatok pusztulása jelentős probléma, de a bajt tovább tetézi, hogy ezek a példányok nem tudnak részt venni a szaporodásban. A kétéltűek közé tartozó békáknak, de még az életük jelentős részét a szárazföldön töltő fajoknak is vízre van szükségük a szaporodáshoz, a peterakáshoz és az ebihalak akár két hónapot is meghaladó fejlődéséhez.

Az állat- és természetvédelmi megfontolások mellett jelentős a ragadozó életmódot folytató, férgeket, puhatestűeket és rovarokat fogyasztó szárazföldi békafajok biológiai védekezésben betöltött szerepe is. A békáknak ez az ökoszisztéma-szolgáltatása a klímaváltozás erősödésével, többek között az újabb és újabb mezőgazdasági rovarkártevők megjelenésével egyre fontosabb szempont – hangsúlyozták a közleményben.

Aki nem biztos abban, milyen békafajjal találkozott, használhatja az MME ingyenesen letölthető kétéltű- és hüllőhatározó okostelefonos applikációját.

Robert Fico szerint minden széteshet, Magyarországot is megemlítette
Robert Fico szerint minden széteshet, Magyarországot is megemlítette
A szlovák miniszterelnök szerint a jelenlegi nemzetközi helyzet egy felbomló világrendet tükröz, amelyben a korábban meghatározó nemzetközi szervezetek befolyása jelentősen csökkent. A Szlovák Rádió műsorában úgy fogalmazott: a NATO akár szét is eshet, ha az Egyesült Államok kilépne belőle. Azt is kijelentette, fél attól, hogy egy esetleges magyarországi kormányváltás esetén véget érne a két ország közti jó viszony.
Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

Lehallgatták Szijjártó Pétert? – Orbán Viktor utasítást adott

Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
Megtették tétjeiket a profi befektetők – mutatjuk, mi mindenből menekítik a pénzüket

A fedezeti alapok a múlt héten masszívan az amerikai és az ázsiai feltörekvő piaci részvények esésére játszottak, miközben az európai papírok emelkedésére fogadtak. Mindez a Goldman Sachs ügyfeleknek küldött jegyzetéből derül ki, amelyet a Reuters ismertetett.

Huszonegy év után abbahagyja a zseniális francia középpályás: mutatjuk a legnagyobb gólját

A 38 éves játékos a Marseille-Lille mérkőzés félidejében, a Vélodrome stadionban közölte döntését a Ligue 1+ csatorna mikrofonja előtt.

Trump says US and Iran have held talks on ending war in Middle East as he postpones power plant strikes

Oil and gas prices fall immediately after Trump says the countries discussed "a complete and total resolution of our hostilities in the Middle East".

2026. március 23. 10:09
Szent Ferenc újra a sírjában
2026. március 22. 15:36
Mészáros Blanka: „már érzem azt, hogy mikor elég”
