2026. március 18. szerda Ede, Sándor
Nyitókép: Pixabay.com

Magyarországra érkezett Wass Albert teljes írói hagyatéka

Infostart / MTI

Magyarországra érkezett Wass Albert teljes írói hagyatéka, a diaszpórában lévő magyar írói hagyatékok legnagyobbika – jelentette be Hankó Balázs innovációért és kultúráért felelős miniszter szerdán az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK).

„Wass Albert író hagyatéka a magyar nemzet egybetartozását, történelmi küldetését rajzolja ki mindannyiunk számára” – hangsúlyozta a miniszter.

Hankó Balázs elmondta, hogy március 12-én hajnalban az Amerikai Egyesült Államokból, a floridai Jacksonville-ből indult el Magyarországra az a két nagy láda, amely az író regényeit, jegyzeteit, könyveit és ki nem adott írásait tartalmazta.

„Meghatottság és csoda volt megérinteni ezeket a ládákat” – hangsúlyozta, és köszönetét fejezte ki az akcióért a Czegei Vass Alapítványnak, Takaró Mihály irodalomtörténésznek, valamint Rózsa Dávidnak, az OSZK főigazgatójának.

Jövő héttől a nagyközönség is láthatja a hagyaték darabjait: Üzenet haza címmel március 26-án a hagyatékba betekintést nyújtó kiállítás nyílik az OSZK-ban.

író

hagyaték

országos széchényi könyvtár

wass albert

hankó balázs

Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
Majkopot támadta Ukrajna, elakadtak a béketárgyalások - Szerdai híreink az ukrán frontról, percről percre

Dróntámadás érte Majkopot, Adigeföld székhelyét, Oroszország területén. Moszkva Kurszkot és Odesszát támadta nagy hatótávolságú fegyverekkel. Nagyon úgy fest, hogy az iráni háború miatt a béketárgyalások egyelőre elakadtak - Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyíltan beszélt arról, hogy a közel-keleti háború miatt nem tudják folytatni az egyeztetéseket. Az orosz hadsereg közben Kosztyantynivka, Huljajpole és Pokrovszk térségében támad nagy erőkkel. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború szerdai fejleményeivel.

Erstés vagy? Nagyon fontos szolgáltatás szűnik meg hamarosan, téged is érinthet

Az Erste Bank március 28-tól megszünteti a George mobilalkalmazás támogatását az Android 9 operációs rendszert futtató okostelefonokon.

Israel says it has killed Iran's intelligence minister in overnight strike

Israel's Defence Minister Israel Katz says Esmail Khatib has been "eliminated". Iran has not yet commented.

2026. március 18. 10:06
Becsusszant a magyar csapat a Bocuse d'Or lyoni világdöntőjében – étvágygerjesztő részletek
2026. március 18. 09:31
Egy földből kiemelkedő szalagos domb lesz a debreceni Természettudományi Múzeum – megtörtént a bemutató
