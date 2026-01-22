ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 22. csütörtök
Megnyílt a Villa Esterházy: Esterházy Péter egykori otthona alkotóházként született újjá
Nyitókép: Market Építő Zrt.

Benézhetünk Esterházy Péter dolgozószobájába – alkotóházként nyílt meg az Esterházy Villa

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Megnyílt a Villa Esterházy Óbudán: Esterházy Péter egykori otthona alkotóházként született újjá.

A Magyar Kultúra Napján ünnepélyes keretek között adták át Esterházy Péter felújított rómaifürdői otthonát, amely Vámos Miklós író kezdeményezésére, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának tulajdonosi szerepvállalásával, valamint a Market Építő Zrt. vezetésével 50 építőipari cég társadalmi felajánlásával született újjá.

A villa a jövőben a Magyar Irodalom Barátai Alkotóháza (MIBA) Alapítvány kezelésében irodalmi alkotóházként működik.

Esterházy Péter, a magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja több mint negyven éven át élt és alkotott a budapesti, Rómaifürdőn álló épületben. Az ingatlan megmentését és közcélú hasznosítását Vámos Miklós, Dragomán György és Daniel Kehlmann írók kezdeményezték, melyet követően Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat vásárolta meg az épületet, biztosítva ezzel, hogy az írófejedelem egykori otthona ne vesszen el, hanem kulturális missziót tölthessen be.

A felújított épület bejáratánál elhelyezett emléktábla is hirdeti: a ház 2025-ben született újjá, hogy ismét az alkotás tere legyen. A villa a jövőben alkotóházként fogadja majd a műfordítókat és külföldi szerzőket, földszintje irodalmi esteknek és könyvbemutatóknak ad helyet,

Esterházy Péter egykori dolgozószobája pedig a tervek szerint látogatható emlékhelyként funkcionál majd.

„Attól, hogy valaki nem szállt el, még lehetnek szárnyai” – ezzel a gondolattal nyitotta meg az irodalmi alkotóházat Esterházy Péter egykori otthonában barátja, Vámos Miklós.

A hat évig üresen álló, jelentősen leromlott műszaki állapotú épület felújítását a Market Építő Zrt. önként, térítésmentesen vállalta. Az elsődleges szempont nem egy modern luxusvilla kialakítása, hanem a gondos felújítás volt, az eredeti karakter minél teljesebb megőrzésével.

A terveket a Szabó Levente Ybl-díjas építész vezette Hetedik Műterem készítette ugyancsak pro bono, a BME Középülettervezési Tanszék féléves kurzusát követően.

A kivitelezés során a tetőt teljes egészében kicserélték, a homlokzatot kőporos vakolattal, festéssel és a lábazati kövek impregnálásával újították meg, a legtöbb szerkezetet, részletet (mint az épület többszöri átépítését hűen tükröző eredeti ablakokat vagy ajtókat) pedig felújították. A kültéri teraszburkolatokat kicserélték, a teljes elektromos hálózat új vezetékezéssel és vezérléssel épült ki. Elvégezték a szükséges szigetelési munkákat, korszerűsítették a gépészetet, a fűtési rendszert, és teljes körű belső esztétikai helyreállítást végeztek, beleértve ebbe a kert rendezését is.

Az elvégzett munkák eredményeként az ingatlan műszakilag korszerűbbé, energetikailag hatékonyabbá és esztétikailag egységesebbé vált, hosszú távon biztosítva a kényelmes és biztonságos használatot.

„Számunkra a legfőbb motiváció annak a felismerése volt, hogy az épület – noha nem műemlék, semmilyen védettséget nem élvez, mégis – egyike a kultúrtörténeti jelentőséggel bíró legfontosabb helyeknek a mai Magyarországon. E jelentőség érzékelhetőségének kulcsa pedig abban állt, hogy sikerül-e a lehető legteljesebb mértékben az – adott esetben nem különösebben értékes – eredetihez közelítő részletmegoldásokkal újítani meg Esterházy Péter egykori otthonát” – fogalmazott Szabó Levente Ybl-díjas építész, egyetemi tanár, a Hetedik Műterem Kft. és a BME Középülettervezési Tanszék vezetője.

„Amikor tudomást szereztünk a ház sorsáról, egyértelmű volt számunkra, hogy szakmai tudásunkkal és kapacitásunkkal – lokálpatrióta elkötelezettségből és az író iránti tiszteletből fakadóan – az ügy mellé állunk. Büszkeséggel tölt el, hogy kezdeményezésünkre példátlan építőipari összefogás jött létre, és partnereinkkel közösen járulhattunk hozzá ahhoz, hogy Esterházy Péter szellemi öröksége méltó környezetben éljen tovább” – mondta el az átadó kapcsán Scheer Sándor, a Market Építő Zrt. vezérigazgatója.

óbuda

könyv

irodalom

esterházy péter

óbuda

könyv

irodalom

esterházy péter

Zelensky says he agreed post-war security guarantees with Trump in Davos meeting

Zelensky says he agreed post-war security guarantees with Trump in Davos meeting

The Ukrainian leader says the document now needs to be signed by "presidents", without giving details of its content. Ukrainian, Russian and US officials will meet tomorrow.

