Benézhetünk Esterházy Péter dolgozószobájába – alkotóházként nyílt meg az Esterházy Villa

A Magyar Kultúra Napján ünnepélyes keretek között adták át Esterházy Péter felújított rómaifürdői otthonát, amely Vámos Miklós író kezdeményezésére, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának tulajdonosi szerepvállalásával, valamint a Market Építő Zrt. vezetésével 50 építőipari cég társadalmi felajánlásával született újjá.

A villa a jövőben a Magyar Irodalom Barátai Alkotóháza (MIBA) Alapítvány kezelésében irodalmi alkotóházként működik.

Esterházy Péter, a magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja több mint negyven éven át élt és alkotott a budapesti, Rómaifürdőn álló épületben. Az ingatlan megmentését és közcélú hasznosítását Vámos Miklós, Dragomán György és Daniel Kehlmann írók kezdeményezték, melyet követően Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat vásárolta meg az épületet, biztosítva ezzel, hogy az írófejedelem egykori otthona ne vesszen el, hanem kulturális missziót tölthessen be.

A felújított épület bejáratánál elhelyezett emléktábla is hirdeti: a ház 2025-ben született újjá, hogy ismét az alkotás tere legyen. A villa a jövőben alkotóházként fogadja majd a műfordítókat és külföldi szerzőket, földszintje irodalmi esteknek és könyvbemutatóknak ad helyet,

Esterházy Péter egykori dolgozószobája pedig a tervek szerint látogatható emlékhelyként funkcionál majd.

„Attól, hogy valaki nem szállt el, még lehetnek szárnyai” – ezzel a gondolattal nyitotta meg az irodalmi alkotóházat Esterházy Péter egykori otthonában barátja, Vámos Miklós.

A hat évig üresen álló, jelentősen leromlott műszaki állapotú épület felújítását a Market Építő Zrt. önként, térítésmentesen vállalta. Az elsődleges szempont nem egy modern luxusvilla kialakítása, hanem a gondos felújítás volt, az eredeti karakter minél teljesebb megőrzésével.

A terveket a Szabó Levente Ybl-díjas építész vezette Hetedik Műterem készítette ugyancsak pro bono, a BME Középülettervezési Tanszék féléves kurzusát követően.

A kivitelezés során a tetőt teljes egészében kicserélték, a homlokzatot kőporos vakolattal, festéssel és a lábazati kövek impregnálásával újították meg, a legtöbb szerkezetet, részletet (mint az épület többszöri átépítését hűen tükröző eredeti ablakokat vagy ajtókat) pedig felújították. A kültéri teraszburkolatokat kicserélték, a teljes elektromos hálózat új vezetékezéssel és vezérléssel épült ki. Elvégezték a szükséges szigetelési munkákat, korszerűsítették a gépészetet, a fűtési rendszert, és teljes körű belső esztétikai helyreállítást végeztek, beleértve ebbe a kert rendezését is.

Az elvégzett munkák eredményeként az ingatlan műszakilag korszerűbbé, energetikailag hatékonyabbá és esztétikailag egységesebbé vált, hosszú távon biztosítva a kényelmes és biztonságos használatot.

„Számunkra a legfőbb motiváció annak a felismerése volt, hogy az épület – noha nem műemlék, semmilyen védettséget nem élvez, mégis – egyike a kultúrtörténeti jelentőséggel bíró legfontosabb helyeknek a mai Magyarországon. E jelentőség érzékelhetőségének kulcsa pedig abban állt, hogy sikerül-e a lehető legteljesebb mértékben az – adott esetben nem különösebben értékes – eredetihez közelítő részletmegoldásokkal újítani meg Esterházy Péter egykori otthonát” – fogalmazott Szabó Levente Ybl-díjas építész, egyetemi tanár, a Hetedik Műterem Kft. és a BME Középülettervezési Tanszék vezetője.

„Amikor tudomást szereztünk a ház sorsáról, egyértelmű volt számunkra, hogy szakmai tudásunkkal és kapacitásunkkal – lokálpatrióta elkötelezettségből és az író iránti tiszteletből fakadóan – az ügy mellé állunk. Büszkeséggel tölt el, hogy kezdeményezésünkre példátlan építőipari összefogás jött létre, és partnereinkkel közösen járulhattunk hozzá ahhoz, hogy Esterházy Péter szellemi öröksége méltó környezetben éljen tovább” – mondta el az átadó kapcsán Scheer Sándor, a Market Építő Zrt. vezérigazgatója.