Donald Trump is üzent a kórházban ápolt pápának

XIV. Leó pápa jól töltötte az éjszakát, felébredt és reggelizett – közölte a Vatikán csütörtökön.

A szentszéki sajtóközpont hozzátette, hogy XIV. Leó szerda este misét koncelebrált a Gemelli-klinika pápai kórterméhez tartozó kápolnában.

Újságírói kérdésre elmondták, hogy valójában egy kápolnává átalakított szobában mutatták be a misét, mivel a kórház tizedik emeletén található pápai kórteremrész, amelynek a kápolna is része, jelenleg felújítás alatt áll.

Az egész világból érkező jókívánságokhoz Donald Trump amerikai elnök is csatlakozott, aki gyors gyógyulást kívánt az egyházfőnek.

„Csak a legjobbat akarom neki kívánni. Gyógyuljon meg gyorsan” – üzente Trump. „A rák komoly dolog, de a prognózis jónak tűnik” – mondta Donald Trump.

Az amerikai elnök még nem találkozott személyesen a 2025-ben megválasztott XIV. Leóval. Donald Trump idén márciusban, az iráni konfliktus kezdetén, közösségi bejegyzéseiben bírálta az egyházfőt, akinek, úgy vélte, nem feladata beleszólni a nemzetközi politikába. Az amerikai pápa válaszában hangoztatta, hogy missziójának a béke keresését tekinti.

Szeptemberben, a franciaországi apostoli látogatására tartó repülőúton, XIV. Leó külön üdvözölte azoknak az amerikai újságíróknak a jelenlétét, akiket kitiltottak a Fehér Házból.

J. D. Vance amerikai alelnök közösségi oldalán azt kérte, „Isten adjon neki erőt, hogy visszanyerje egészséget”. Hozzátette: családja XIV. Leó teljes felépüléséért imádkozik, „remélem, tudja, hogy több millió amerikai keresztény gondol rá”.