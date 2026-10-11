Vészjósló egészségügyi bejelentést tett állapotáról a pápa

XIV. Leó pápa a déli Úrangyala imádság alkalmával beszélt egészségi problémájáról. Több részlet egyelőre nem ismert.

"A közelmúltban egy orvosi vizsgálaton az orvosok csomót találtak a tüdőmben.

Nagyon korán sikerült felfedezni"

– tudatta a pápa. "Az orvosok szerint tanácsos lenne beavatkozni, és a tanácsukat követve alávetem magam a műtétnek, hogy eltávolítsák. Az operáció a következő napokban esedékes" - tette hozzá XIV. Leó.

A 71 éves, 2025-ben megválasztott, amerikai pápának nincsenek korábbi, ismert egészségi problémái és aktív életmódot folytat. Rendszeresen úszik és teniszezik.

Az egyházfő a tervek szerint november első felében Dél-Amerikába utazik. A Vatikán nem sokkal később arról adott tájékoztatást, hogy a pápát a jövő hét elején műtik majd meg, és előreláthathatólag egy héten át fog lábadozni.

Az egyházfő a tervek szerint november első felében Dél-Amerikába utazik.

A Vatikán egyelőre nem adott tájékoztatást arról, hogy ezt érinti-e a most bejelentett orvosi beavatkozás.