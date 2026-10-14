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XIV. Leó pápa érkezik a római Agostino Gemelli-kórházba 2026. október 13-án. Az egyházfõt a tüdejében talált elváltozás miatt fogják a következõ napokban megoperálni.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Angelo Carconi

Újabb hírek XIV. Leó pápáról, miután kioperálták az egyik tüdőlebenyét

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Vatikán közlése szerint sikeresen eltávolították a daganatot az egyházfő tüdejéből. Most rutinvizsgálatok következnek, kemoterápiáról egyelőre nem volt szó.

Az éjszaka a pápa számára nyugodtan telt – közölte a Vatikán szerdán, XIV. Leó operációját követően, miután a római Gemelli-klinikán eltávolítottak egy rosszindulatú daganatot a pápa tüdejéből. A szentszéki sajtóközpont további információkat a következő órákban ígért.

A L’Avvenire, az olasz püspöki kar napilapja hangsúlyozta, hogy az orvosok még nem nyilatkoztak a sebészi beavatkozást követő terápiáról.

A műtét után a szentszéki sajtóközpontban tartott tájékoztatáson az újságírók kérdéseire közölték, hogy

szerdán a műtét utáni rutinvizsgálatok következnek, az „orvosok egyelőre nem utaltak kemoterápiára”.

XIV. Leó pápa vasárnap személyesen jelentette be, hogy meg fogják operálni, miután egy vizsgálat során korai stádiumú csomót találtak a tüdejében.

A Gemelli-klinikán végzett műtét kilencven percig tartott, és „pozitív eredménnyel” ért véget a beavatkozást végző orvoscsoport korábbi közleménye szerint.

A stábot vezető Stefano Margaritora, a katolikus kórház mellkassebészeti osztályának főorvosa, valamint Luigi Carbone sebész, a pápa személyes orvosa hangsúlyozta, hogy a „radikális” beavatkozás során eltávolították a jobb alsó tüdőlebenyt.

„A szövettani vizsgálat megerősítette a tüdő adenocarcinoma diagnózisát, amiként ezt a műtét előtti vizsgálatok is feltételezni engedték” – olvasható a közleményben. Mirigyhám eredetű rosszindulatú daganatról van szó. Az olasz hírügynökségek értesülései szerint

a műtétnél szokás szerint jelen volt a pápa két személyi titkára, valamint a vatikáni biztonsági szolgálat parancsnoka is.

XIV. Leó pápa testvére Louis Prevost a NewsMax amerikai televízió csatornának azt mondta, hogy fivére „az operáció után jól volt, elég súlyos, amit az orvosok találtak, de teljesen eltávolították”.

A Gemelli-klinika udvarán többen imádkoznak, és virágot helyeznek el a bejárattal szemben álló II. János Pál pápa szobránál.

A más betegekhez siető látogatók az MTI-nek elmondták, úgy érzik, ebben a kórházban a pápa „jó kezekben van”, és remélik, hogy az egyházfő jelenléte a többi betegnek is segít.

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