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A Vatikáni Média felvételén XIV. Leó pápa (b) magánkihallgatáson fogadja Gerard Larchert, a francia szenátus elnökét a vatikáni lakosztályának dolgozószobájában 2025. október 24-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Vatikáni Média

Kiderült, hol és mikor műtik meg a pápát, napokon belül kés alá feküdhet

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A Vatikánvároshoz közel található Gemelli-klinikát a „harmadik Vatikánként” is emlegetik, itt található a speciálisan a katolikus egyházfőnek fenntartott kórterem. II. János Pál és Ferenc pápák súlyos egészségügyi problémáit is itt kezelték.

A Vatikán Matteo Bruni szentszéki szóvivőn keresztül vasárnap arról adott tájékoztatást, hogy XIV. Leót a jövő hét elején műtik meg, előreláthatólag egy hétig fog lábadozni – írja a Vatican News híradása nyomán az Index.

Mint arról az Infostart is beszámolt, nemrégiben kezdeti stádiumú csomót fedeztek fel a katolikus egyházfő tüdejében – ezt ő maga jelentette be vasárnap, a déli Úrangyala imádság alkalmával. Úgy fogalmazott: az elváltozást nagyon korán sikerült felfedezni. A 71 éves, 2025-ben megválasztott, amerikai születésű pápának nincsenek korábbi, ismert egészségi problémái és aktív életmódot folytat. Rendszeresen úszik és teniszezik.

Az AGI és más olasz hírügynökségek számítása szerint a pápa nagy valószínűséggel szerda délutántól vonulhat kórházba, miután lezárta azt a tanácskozást, amelyet Ferenc pápa A szeretet öröme (Amoris laetitia) kezdetű apostoli buzdításának tizedik évfordulója alkalmából tartanak a Vatikánban.

Az egyházfő elődeihez hasonlóan a Vatikánvároshoz közeli Gemelli-klinikán operáltatja meg magát. A kórház tizedik emeletén található a pápáknak fenntartott kórterem.

Mint írják, a kórházat Vatikánváros és a Castel Gandolfo-i pápai rezidencia után „a harmadik Vatikánnak” is nevezik. Széles körben azóta ismert, hogy 1981-ben, a II. János Pál elleni merénylet után ott gyógyították meg a pápát, aki akkor huszonkét napot töltött a kórházban.

Ferenc Pápa vastagbélműtéten esett át a klinikán, 2021-ben, később fertőző hörgőgyulladással kezelték ott, majd 2023-ban hasfali sérv miatt 9 napig feküdt bent. A leghosszabb időt halála előtti hónapokban, 2025. február 14. és március 23. között töltötte a Gemelliben.

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