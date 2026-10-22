Jó hírekkel jelentkeztek a pápát megműtő orvosok

A szövettani vizsgálat végleges eredményei megerősítették, hogy a XIV. Leó tüdejéből eltávolított mirigyrák lokalizált volt, és nincs szükség további kezelésre – közölte a pápán végzett műtét két sebészorvosa szerda este.

Az orvosi közlemény szerint az október 13-i beavatkozást követően végzett végleges szövettani és molekuláris biológiai vizsgálat eredményei megerősítették, hogy tüdő adenokarcinómáról, vagyis mirigyrákról volt szó, és a betegség helyi kiterjedésűnek bizonyult.

Luigi Carbone sebész, a pápa személyes orvosa, a Vatikánvárosi Állam Kormányzósága Egészségügyi és Higiéniai Igazgatóságának vezetője és Stefano Margaritora, a Gemelli-klinika mellsebészeti osztályának főorvosa közös közleményben hangsúlyozta, hogy „további onkológiai értékelés megerősítette, hogy nincs szükség további kezelésre”. XIV. Leó pápa október 17-én hagyta el a kórházat, és visszatért a Vatikánba.

Vasárnap a Szent Péter téren személyesen vezette az Úrangyala-imádságot, amelyen bejelentette, hogy fokozatosan visszatér munkája végzéséhez. Az egyházfő megtartotta a szerdai általános audienciát is.