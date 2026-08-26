Világóceán: rekordokat dönt a melegedés

Ennyire melegek soha nem voltak még a világ óceánjai: augusztus 22-én 21,1 Celsius-fokos volt a vizfelszín átlagos hőmérséklete – írja a Copernicus Climate Change Service (C3S, európai földmegfigyelési program) adatai alapján a hvg.hu.

A mostani értékkel a 2024 márciusi 21,09 fokos rekord lett a múlté. A fejlemény, mint közleményükben írták, illeszkedik az óceánok hőmérsékletének folyamatosan emelkedő trendjéhez, de köze van hozzá az idén várhatóan extrém El Nino jelenségnek is.

Figyelemre méltó hogy a rekord most augusztusra esik, mivel jellemzően március-áprilisban szoktak a legmelegebbek lenni a világ óceánjai.

A legutóbbi augusztusi hőmérsékleti rekordot egyébként 2023-ban rögzítették, akkor 20,98 fokot mértek.

Emlékeztettek, hogy épp

kialakulóban van egy nagyon erős El Nino, ami nyomán szélsőségesen felmelegedik a Csendes-óceán vize az egyenlítő mentén, ami még tovább emeli a világtenger hőmérsékletét.

„A mostani rekord újabb egyértelmű jele, hogy egyre nő a világtengerre nehezedő nyomás. Az El Niño pedig az emberi tevékenység okozta, évtizedek óta zajló felmelegedésen felül még további hőt ad a rendszerhez. Az óceánok felmelegedésével, egyre nőnek a tengeri ökoszisztémákat és a part menti közösségeket fenyegető kockázatok. A következmények már most láthatók: a tengeri hőhullámos napok száma világszerte több mint háromszorosára nőtt az 1990-es évek eleje óta” – fogalmazta meg a Középtávú Időjárás Előrejelzések Európai Központjának (ECMWF) stratégiai vezetője.

A fokozódó felmelegedés miatt nem csak a vízszint emelkedik, de súlyosbodhatnak a tengeri hőhullámok, amik a korallzátonyok és tengerifű-mezők élővilágát tizedelik, megzavarva a tengeri táplálékláncokat, és végső soron a halászatot és akvakultúrát is. A melegedő óceánokból emellett mind több nedvesség kerül a légkörbe, ami nyomán szélsőséges időjárási jelenségek, szokatlanul heves esőzések, viharrendszerek alakulhatnak ki. Ráadásul a melegebb víz kevésbé képes megkötni a légköri szén-dioxidot, amivel a bolygó egyik legfontosabb természetes klímaváltozással szembeni pufferkapacitását is rontja – írták.