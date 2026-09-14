Alkotmánybíróság: megvannak a többséget kapott jelöltek

A kilenc tagú bizottság
- Chronowski Nóra,
- Ligeti Miklós,
- Kovács András György,
- Orosz Árpád Gábor és
- Szomora Zsolt
alkotmánybíróvá jelölését egyaránt nyolc igen szavazattal támogatta.
A Mi Hazánk Mozgalom jelöltjei egy-egy igen szavazatot kaptak. Bánovics Tamásra nyolcan, Cservák Csabára öten, Laky-Takács Péterre hatan, Pápai Ákosra nyolcan Szmodis Jenőre ketten szavaztak nemmel.
Hantosi István, a bizottság tiszás elnöke közölte, az Országgyűlés kedden szavaz a jelöltek alkotmánybíróvá választásáról.