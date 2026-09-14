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Az Alkotmánybíróság épülete az I. kerületi Donáti utcában 2026. április 21-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Alkotmánybíróság: megvannak a többséget kapott jelöltek

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Tisza Párt frakciójának alkotmánybíró-jelöltjeit támogatta az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága hétfőn a jelöltek meghallgatása után.

A kilenc tagú bizottság

  • Chronowski Nóra,
  • Ligeti Miklós,
  • Kovács András György,
  • Orosz Árpád Gábor és
  • Szomora Zsolt

alkotmánybíróvá jelölését egyaránt nyolc igen szavazattal támogatta.

A Mi Hazánk Mozgalom jelöltjei egy-egy igen szavazatot kaptak. Bánovics Tamásra nyolcan, Cservák Csabára öten, Laky-Takács Péterre hatan, Pápai Ákosra nyolcan Szmodis Jenőre ketten szavaztak nemmel.

Hantosi István, a bizottság tiszás elnöke közölte, az Országgyűlés kedden szavaz a jelöltek alkotmánybíróvá választásáról.

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