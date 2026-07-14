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A Franciaországtól a görög légierõnek vásárolt 24 Rafale harci gép közül megérkezik az elsõ hat a tanagrai légi támaszpontra 2022. január 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/ANA-MPA/Jórgosz Vicarasz

Vadászbombázókat vásárol Ukrajna

Infostart / MTI

Franciaország és Ukrajna hétfőn egy úgynevezett útitervről állapodott meg, amely 16 Rafale francia harci repülőgép és fegyverzetük beszerzését irányozza elő Kijev számára, „az elsőnek 2028-2029-ben már az ukrán légtérben kell repülnie” – jelentette be Emmanuel Macron francia elnök.

Az ukrajnai légvédelem erősítésére Kijev „az új generációs SAMP/T egységekből egy első sorozatot is beszerez, amely kiegészíti azokat a légvédelmi rendszereket, amelyeket a következő hetekben szállítanak le a rakétáikkal együtt” – tette hozzá az államfő az Ukrajnát támogató országok párizsi tanácskozása után tartott sajtótájékoztatón.

A megállapodásban benne van a radarok leszállítása, valamint az AASM bombák, az Aster 30 légvédelmi rakéták és Scalp cirkálórakéták licenc alapján történő ukrajnai gyártása is – jelezte Emmanuel Macron.

A francia elnök elmondta: a tervezett nemzetközi alakulat (Multinational Force – Ukraine, MNFU), amelyet a fegyverek elhallgatása után telepítenének Ukrajnába, hadgyakorlatokat kezd a következő hónapokban a szomszédos országokban.

A koalíciót, amelyet korábban Franciaország és az Egyesült Királyság kezdeményezett Ukrajna katonai támogatására és biztonsági garanciák nyújtására – mindenekelőtt egy közös katonai alakulat ukrajnai telepítéséről egy békemegállapodást követően –, eddig 35 ország alkotta, főként európaiak, és hétfőn Moldova és Észak-Macedónia is csatlakozott hozzá.

„Elhatároztuk, hogy még gyorsabban és még erősebben folytatjuk Ukrajna támogatását” – hangsúlyozta a francia elnök az ukrán kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel, valamint Friedrich Merz német kancellárral és Keir Starmer lemondott brit miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

„Eljött az idő, hogy véget vessünk ennek a felesleges vérontásnak Ukrajnában” – tette hozzá Friedrich Merz német kancellár.

A tanácskozást megelőzően kilenc európai ország koalíciót hozott létre Ukrajnával, „tisztán védekező” céllal, hogy kifejlesszenek olyan „allisztikus rakéták elleni képességeket”, amelyek jelenleg hiányoznak az ukrán hadseregnek Oroszország légi támadásaival szemben.

„A védelmi ipari bázisunk, kutatásunk és operatív tapasztalatunk egyesítésével célunk egy közös képesség kiépítése a ballisztikus rakéták ellen Európában (...). Ez a lépés nem irányul egyetlen nép ellen sem, hanem a miénk védelmét szolgálja” – hangsúlyozták Dánia, Franciaország, Németország, Olaszország, Norvégia, Spanyolország, Svédország, Ukrajna, Hollandia és az Egyesült Királyság vezetői egy közös nyilatkozatban.

„Ez a Freya projekt értelme, amely (..) egy közös ajánlatot hoz létre, és ezen a téren felgyorsítja Ukrajna védelmét” – mondta Emmanuel Macron.

A Freya egy ballisztikus rakétavédelmi projekt, amelyet az ukrán Fire Point vállalat indított el, és amely olcsóbb alternatívát kínál az amerikai Patriot vagy a francia-olasz Aster rakétához képest.

„Ez történelmi nap mindannyiunk számára” – hangsúlyozta az ukrán elnök, aki folyamatosan több légi eszközt kér a nyugati országoktól a napi szinten hazájára zúduló orosz ballisztikus és hiperszonikus rakéták ellen. „Az elkövetkező 12 hónapban együtt meg tudjuk csinálni ezt a ballisztikus rakétát” – vélte Zelenszkij, „tömeggyártást” és „megfizethetőséget” ígérve.

Még a megállapodás előtt Emmanuel Macron hétfő délelőtt üdvözölte Európa „stratégiai ébredését a béke érdekében” és, „ha szükséges, véráldozat árán”, a francia nemzeti ünnep alkalmából a fegyveres erők előtt elmondott beszédében.

„Rövid időn belül új képességeket építünk ki Európában, és egy stratégiai ébredést vezénylünk le” – fogalmazott az államfő, aki utolsó beszédét mondta el a hadsereg előtt, mert a második mandátuma 2027 tavaszán véget ér.

„Európa most válik nagyhatalommá olyan országokkal, amelyek vállalják, hogy megvédik, és egységesen cselekednek, mentesen azoktól a nacionalizmusoktól is, amelyek már régóta emésztették” – vélte Emmanuel Macron, kiemelve a 2017-es hatalomra kerülése óta tett "újrafegyverkezési" erőfeszítéseket.

„A világnak küldött üzenetünk a következő: igen, a béke a célunk, igen, szeretjük a szabadságot és a jogot. És igen, készen állunk arra, hogy mindig megvédjük, és ha kell, véráldozat árán is” – hangsúlyozta a francia elnök, miközben megerősítette, hogy „egyértelműen nem harcoló felek” vagyunk.

Kedden a francia nemzeti ünnep alkalmából a párizsi Champs-Élysées sugárúton rendezett nagyszabású katonai díszszemle is Ukrajna támogatását helyezi majd előtérbe. A francia forradalom kitörésének 237. évfordulója alkalmából rendezendő július 14-i díszmenetben a szárazföldi erők élén több mint harminc országból mintegy ötszáz külföldi katona, köztük egy 25 fős ukrán kontingens fog felvonulni, akiket több mint hatezer francia követ majd. A díszszemlén Magyarország is képviselteti magát egy húszfős kontingenssel.

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