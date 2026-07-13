Nagy fejlemény a magyar adózásban

A tájékoztatás szerint az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül, saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést.

A qvik-link használatával nincs szükség bankkártyaadatok megadására vagy külön átutalás indítására. A NAV-Mobilból egy koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, így csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül.

Az idei gépjárműadót több mint 530 ezren rendezték a NAV-Mobilban. A qvik-link újabb kényelmes, digitális fizetési lehetőséget kínál – hívta fel a figyelmet a NAV.