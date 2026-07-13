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Egy vásárló használja a magyar fejlesztésű qvik fizetési megoldást a CBA-ban történő elindulása alkalmából tartott sajtótájékoztató után a kiskereskedelmi üzletlánc egyik IV. kerületi Príma üzletében 2025. január 24-én. A CBA kilenc egységében, a magyar piacon elsőként, elindította a qvik mobilfizetést vásárlói számára.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Nagy fejlemény a magyar adózásban

Infostart / MTI

Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV-Mobil, a gépjárműadó már qvik-linkkel is befizethető – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A tájékoztatás szerint az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül, saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést.

A qvik-link használatával nincs szükség bankkártyaadatok megadására vagy külön átutalás indítására. A NAV-Mobilból egy koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, így csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül.

Az idei gépjárműadót több mint 530 ezren rendezték a NAV-Mobilban. A qvik-link újabb kényelmes, digitális fizetési lehetőséget kínál – hívta fel a figyelmet a NAV.

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100 ínyenc tipp a balatoni nyaraláshoz. Vinkó József, Inforádió, Aréna
Vucic vs. diákok: hatalomátmentés vagy fordulat Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
NATO-csúcs után: van-e biztonság Európában Amerika nélkül? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
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