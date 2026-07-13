Manipuláció – Sulyok Tamás máris reagált Magyar Péter szavaira

Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődött az Országgyűlés újabb rendkívüli ülésnapja hétfőn, melyen a képviselők a tervek szerint szavaznak az Alaptörvény kormány által kezdeményezett 17. módosításáról. Egyebek mellett ezt tenné lehetővé a köztársasági elnök eltávolítását a pozíciójából. A miniszterelnök beszédében a Fidesz érdekeinek választásával vádolta Sulyok Tamás köztársasági elnököt. Magyar szerint „minden magyar ember tudja, hogy valahányszor az alkotmányosság és a Fidesz érdekei között kellett választani, Sulyok Tamás újra meg újra a Fidesz érdekeit választotta és választja mai napig”, most is védi a Fidesztől kapott pozícióját. Korábban a miniszterelnök a Facebookon azt állította, hogy a Fidesz megtiltotta a köztársasági elnöknek a módosítás aláírását.

Az elhangzottakra a köztársasági elnök a Facebookon reagált. Mint a bejegyzéséből kiderül, a méltatlannak tartja Magyar Péter állításait és visszautasítja azokat.

„A hamis tartalmú tényközlés nyilvánvaló célja a közvélemény manipulálása, valamint nyomásgyakorlás a köztársasági elnök autonóm döntését illetően az alaptörvény-módosítással szembeni alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezés tárgyában. Az államfő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy hamis manipulációval, fenyegetéssel, vagy bármilyen eszközzel a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet a végrehajtó hatalom képviselői részéről kirívóan sérti az alkotmányos rendet” – olvasható a bejegyzésben.

Mint ismert, a Fidesz és a KDNP képviselői tiltakozásul nem vesznek részt a hétfői parlamenti munkában, Gulyás Gergely pedig lemondott a Fidesz parlamenti frakciójának vezetéséről.