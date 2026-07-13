Uniós pénzek – itt vannak a részletek az MFB-vel kapcsolatos lépésekről

Mint az állami tulajdonú pénzintézet közölte, a tőkeemelésnek, ahogy a többi RRF-forrás megérkezésére vonatkozó feltételnek is, augusztus 31-ig kell teljesülnie. A tőkeemelés révén az MFB célzottan és hatékonyan segítheti a kkv-k és mikrocégek fejlesztéseit, ösztönözheti a kockázati és növekedési tőkebefektetéseket és a megfizethető lakhatást célzó intézkedéseket, emellett pedig erősíti együttműködését az Európai Beruházási Bankkal (EIB) is.

Várakozásaik szerint ezek a programok a magyar gazdaság egészére kedvező hatást gyakorolhatnak, egyebek között a beszállítói láncok, az export, a beruházások és a munkaerő-mobilitás erősítésén keresztül. Az előzetes számítások alapján a tőkeemeléshez kapcsolódó intézkedések hatására a GDP 2027-re 0,22 százalékkal emelkedik, ami 2030-ig fokozatosan 0,57 százalékra emelkedik.

Az MFB a tőkeemelés eredményeként gyorsan, hatékonyan és célzottan csatornázhatja be a gazdaságba a rendelkezésére bocsátott forrásokat. A pénzintézetnél már zajlik a megfelelő pénzügyi eszközök (hitel, tőkebefektetés, garancia, illetve indokolt esetben vissza nem térítendő támogatás) kidolgozása, amelyek közvetlenül, illetve pénzügyi közvetítőkön keresztül vehetők majd igénybe - áll a közleményben.

Az Európai Bizottság hétfőn jelentette be, hogy az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) számára nyújtott kétmilliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekciót. Az uniós testület közleménye szerint a magyar intézkedés célja, hogy a Magyar Fejlesztési Bank képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban, mint például az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az oktatás, a turizmus, a sport, a város- és vidékfejlesztés, valamint a regionális felzárkóztatás.