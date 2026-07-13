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Eladásra kínált dinnye Fehérvári úti Vásárcsarnokban, ahol sajtótájékoztatót tartottak a magyar dinnye fogyasztását ösztönző, Nyár, dinnye, szeletem című kampányról 2025. július 30-án.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

A repedést is nézik: indul a dinnyerazzia

Infostart / MTI

Országos dinnyeellenőrzést indít a fogyasztóvédelmi hatóság.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok az idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdinnye-forgalmazóknál, kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek – közölte a hatóság hétfőn.

A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az ideiglenes árusítóhelyekig és az út menti árusokig.

Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeire. Fontos, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és a direkt napfénytől védeni szükséges – hívták fel a figyelmet.

Részletezték, hogy

az idei ellenőrzés a hazai és import görögdinnyékre egyaránt kiterjed.

A vizsgálatok során az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóságok munkatársai ellenőrzik a termékek minőségét, a kötelező jelölések megfelelőségét, valamint a nyomonkövethetőségi követelmények teljesülését. Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítanak azokra az esetekre, amikor felmerül a származási ország megtévesztő feltüntetésének, meghamisításának gyanúja. A termékek eredetének igazolása érdekében a forgalmazóknak a helyszínen rendelkezniük kell a szükséges dokumentumokkal.

Hozzátették, a vizsgálják a dinnyék

  • állapotát,
  • tisztaságát,
  • érettségét,
  • esetleges repedéseit,
  • nyomódásait,
  • alakhibáit,

valamint azt is, hogy a termékeket megfelelő minőségi osztályba sorolták-e.

Az ellenőrzések során fontos szempont a tételazonosító és a pirostól eltérő hússzín feltüntetése, míg a hazai görögdinnyék esetében a magyar eredetet a jogszabályi előírásoknak megfelelően kötelezően kihelyezett magyar zászlónak is egyértelműen jeleznie kell.

Tavaly a szakemberek 485 kereskedelmi egységet kerestek fel, ahol 426 hazai és 132 import görögdinnyetételt vizsgáltak. A feltárt hiányosságok nyomán 26 esetben szabtak ki bírságot, több mint 19 millió forint összértékben. Összesen 308 kilogramm görögdinnyét kellett megsemmisíteni és kivonni a forgalomból – írt közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

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