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Halász Bence a férfi kalapácsvetés döntőjében a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj versenyen Budapesten, a Nemzeti Atlétikai Központban 2025. augusztus 12-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Itt a Gyulai Memorial, máris rekordokkal

Infostart / InfoRádió

Az atlétikasport nemzetközi sztárjai és sok magyar versenyző részvételével rendezik kedd délután 3 órától a Gyulai Memorialt Budapesten.

Ezúttal is nemzetközi klasszisok küzdenek meg egymással a Zsivoczky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban – mondta el az InfoRádió kérdésére Spiriev Attila főszervező.

„Voltak itt már egészen pazar mezőnyök, de úgy hiszem, hogy a sztárparádé most eljutott egy olyan szintre, amit már egyébként nehéz is fokozni. Nyilván az első számú Armand Duplantis, az teljesen egyértelmű. Durva, amit mondok, de a férfi 110 m gát az egy kicsit erősebb, mint amit az olimpiai döntő mutat. A kalapácsvetésre azt mondom, hogy szintén egészen különleges, és a rúdugrás is. Tehát itt ez a három szám olyan, hogy akkor hiszem el, hogy ez megvalósul, hogyha megtörtént.”

Spiriev Attila beszélt a magyar indulókról is.

„Halász Bence mellett felnőtt most már egy nagyon komoly, akár a sztárstátuszt is magának mondható atléta. Atléták serege, mert Molnár Attila Európa csúcstartó, Takács Boglárka személyében a leggyorsabb magyar nőről van szó, Kozák Luca idén is országos csúcsot futott 100 gáton, és hát mellette nagyon sok fiatal van, úgyhogy nagyon sok magyarnak lehet drukkolni majd a versenyen.”

A gátfutó Kozák Luca a tavaszi sikereire is épít.

„Minden évben ez egy nagyon fontos pontja a szezonnak, hiszen azért e köré tudunk építeni nagyon sok mindent. Nagyon szeretek itthon versenyezni, nagyon sok pluszt tudok a közönségből lehívni. Amikor jól megy a sportolónak, akkor a legkönnyebb dolog versenyezni, amikor tényleg magabiztossága van, és most tényleg versenyről versenyre megerősítettem ezt a magabiztosságomat, úgyhogy nekem hatalmas löketet adott az, hogy már májusban nagyon jó időt futottam, sőt az is, hogy már áprilisban, életemben először kezdtem ilyenkor a szezont, és egy olyan időeredménnyel kezdtem, amivel nagyon ritkán tudtam, úgyhogy én tele vagyok magabiztossággal, és nagyon várom a következő versenyeket.”

A 400 méteres síkfutásban fedettpályás Európa-bajnok Molnár Attila így beszélt az InfoRádiónak a keddi eseményről.

„Ezt a versenyt várom a leginkább, nem is a birminghami Eb-t, úgyhogy én nagyon izgatott vagyok, és tele vagyok energiával, szeretném ezt kirakni a pályára.”

Az olimpiai ezüstérmes kalapácsvető, Halász Bence idei rekordját szeretné megjavítani a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíjon.

„Nagyon jó állapotban érzem magam, annyira jó formában talán nem vagyok, mint még tavaly voltam a Gyulai Memorialon, hiszen az egy hónappal később volt. Nyilván több időm volt edzeni, de így is nagyon jó a forma, így is nagyon jó eredményt várok magamtól. Nem azt nézem, hogy a többiek milyen eredményt érnek el, hanem saját magamhoz képest olyan teljesítményt hozzak, amire amikor lesétálok a pályáról, akkor büszke legyek.”

Nyilatkozott az InfoRádiónak a szám olimpiai bajnoka, a kanadai Ethan Katzberg is.

Elmondta, a múlt heti eredményei után nagyon várja ezt a versenyt, amelyről kiemelte, hogy húzzák egymást a legjobbakkal, így a magyar közönségkedvenc Halász Bencével is.

Az idei viadalon 20 nemzetközi számban összesen 51 ország atlétái lépnek majd rekortánra, ez pedig csúcsot jelent a verseny történetében.

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