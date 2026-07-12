A norvég kapus nagyon őszintén beszélt a meccsdöntő hibájáról

„Rengeteg könny hullott a hármas sípszó óta” – ezt nyilatkozta Ørjan Håskjold Nyland kapus a legnépszerűbb norvég napilapnak, a VG-nek, miután Norvégia Anglia ellen kiesett a világbajnokságról.
Annak, aki Brazília ellen igazi hősként tündökölt, ez a mérkőzés valóságos rémálommá vált.
Alig telt el három perc az 1–1-es döntetlent követő hosszabbításból, amikor Morgan Rogers 20 méterről kapura lőtt. A norvégok első számú kapusa nem tudta biztosan megfogni a labdát, amely éppen Jude Bellingham elé került – és Anglia máris vezetést szerzett.
„Távoli lövés volt, de szinte egyenesen felém tartott. Úgy éreztem, meg tudom fogni. Visszagondolva, talán jobb lett volna csak oldalra tolni. Ezek a másodperc törtrésze alatt meghozott döntések. Nem minden labdát könnyű megfogni. Ilyen ez a szakma” – mondta a mérkőzés után Nyland.
„Rengeteg érzelem kavarog bennem, most nagyon nehéz. Sajnos, ilyen a kapusok élete: néha a fellegekben jársz, máskor pedig a mélyponton vagy. Kemény időszak ez” – nyilatkozta a meccs után a teljesen összetört kapus VG-nek.
Nyland man. Hold your head high, man. Your performances at World Cup 2026 will never be forgotten. You were the hero to so many out there. pic.twitter.com/CFwibVh0JM— Geronimo Morgans (@GeronimoMorgans) July 12, 2026
A mérkőzés végeztével csapattársai odamentek hozzá, hogy vigasztalják. Miközben a játékosok megköszönték a Miamiba utazó szurkolók támogatását, Ståle Solbakken szövetségi kapitány is odalépett hozzá, és megölelte.
¡ESTA IMAGEN NOS ROMPIÓ EL CORAZÓN! ???— Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) July 12, 2026
Tras el silbatazo final de la eliminación de Noruega en la Copa del Mundo, Orjan Nyland no pudo contener las lágrimas. El arquero estaba completamente desconsolado y se culpaba por el error que terminó en el gol de la victoria de… pic.twitter.com/nB6o4dgCIE
Pillanatokkal később a kamerák felvételein látszott, amint a könnyekkel küszködő Nyland a lelátón átöleli családtagjait.
❤️ Los que siempre están. Tras la eliminación de Noruega del Mundial, Ørjan Nyland no pudo contener la tristeza y encontró consuelo en el abrazo de su familia. Un momento que fue mucho más allá del fútbol. ???⚽ pic.twitter.com/2DqByjnL7O— Paraguay 360 Live (@paraguaylive) July 12, 2026
A síró kapusról készült felvételek mélyen megérintették a közösségi média közösségét is.
Rengetegen fejezték ki támogatásukat az iránt a játékos iránt, akit alig egy héttel korábban még hősként ünnepeltek a Brazília elleni, számos kulcsfontosságú védése – köztük egy büntető hárítása – után.
„Egyszerűen fantasztikus. Nagyra értékelem mindenki támogatását. Mindenkiét, aki a kezdetektől fogva szurkolt és támogatott minket. Azokét, akik itt voltak, és azokét is, akik otthon, Norvégiában követtek minket. Egyszerűen csodálatos volt” – mondta.