A norvég kapus nagyon őszintén beszélt a meccsdöntő hibájáról

„Rengeteg könny hullott a hármas sípszó óta” – ezt nyilatkozta Ørjan Håskjold Nyland kapus a legnépszerűbb norvég napilapnak, a VG-nek, miután Norvégia Anglia ellen kiesett a világbajnokságról.

Annak, aki Brazília ellen igazi hősként tündökölt, ez a mérkőzés valóságos rémálommá vált.

Alig telt el három perc az 1–1-es döntetlent követő hosszabbításból, amikor Morgan Rogers 20 méterről kapura lőtt. A norvégok első számú kapusa nem tudta biztosan megfogni a labdát, amely éppen Jude Bellingham elé került – és Anglia máris vezetést szerzett.

„Távoli lövés volt, de szinte egyenesen felém tartott. Úgy éreztem, meg tudom fogni. Visszagondolva, talán jobb lett volna csak oldalra tolni. Ezek a másodperc törtrésze alatt meghozott döntések. Nem minden labdát könnyű megfogni. Ilyen ez a szakma” – mondta a mérkőzés után Nyland.

„Rengeteg érzelem kavarog bennem, most nagyon nehéz. Sajnos, ilyen a kapusok élete: néha a fellegekben jársz, máskor pedig a mélyponton vagy. Kemény időszak ez” – nyilatkozta a meccs után a teljesen összetört kapus VG-nek.

Nyland man. Hold your head high, man. Your performances at World Cup 2026 will never be forgotten. You were the hero to so many out there. pic.twitter.com/CFwibVh0JM — Geronimo Morgans (@GeronimoMorgans) July 12, 2026

A mérkőzés végeztével csapattársai odamentek hozzá, hogy vigasztalják. Miközben a játékosok megköszönték a Miamiba utazó szurkolók támogatását, Ståle Solbakken szövetségi kapitány is odalépett hozzá, és megölelte.

¡ESTA IMAGEN NOS ROMPIÓ EL CORAZÓN! ???



Tras el silbatazo final de la eliminación de Noruega en la Copa del Mundo, Orjan Nyland no pudo contener las lágrimas. El arquero estaba completamente desconsolado y se culpaba por el error que terminó en el gol de la victoria de… pic.twitter.com/nB6o4dgCIE — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) July 12, 2026

Pillanatokkal később a kamerák felvételein látszott, amint a könnyekkel küszködő Nyland a lelátón átöleli családtagjait.

❤️ Los que siempre están. Tras la eliminación de Noruega del Mundial, Ørjan Nyland no pudo contener la tristeza y encontró consuelo en el abrazo de su familia. Un momento que fue mucho más allá del fútbol. ???⚽ pic.twitter.com/2DqByjnL7O — Paraguay 360 Live (@paraguaylive) July 12, 2026

A síró kapusról készült felvételek mélyen megérintették a közösségi média közösségét is.

Rengetegen fejezték ki támogatásukat az iránt a játékos iránt, akit alig egy héttel korábban még hősként ünnepeltek a Brazília elleni, számos kulcsfontosságú védése – köztük egy büntető hárítása – után.

„Egyszerűen fantasztikus. Nagyra értékelem mindenki támogatását. Mindenkiét, aki a kezdetektől fogva szurkolt és támogatott minket. Azokét, akik itt voltak, és azokét is, akik otthon, Norvégiában követtek minket. Egyszerűen csodálatos volt” – mondta.