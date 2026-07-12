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Az angol Jude Bellingham, miután berúgta csapata elsõ, egyenlítõ gólját a 2026-os labdarúgó-világbajnokság negyeddöntõjének Norvégia-Anglia mérkõzésén a miami Hard Rock Stadionban 2026. július 11-én.
Nyitókép: MTI/AP/Julio Cortez

A norvég kapus nagyon őszintén beszélt a meccsdöntő hibájáról

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A futball egyik nagy közhelye az „Ilyen a kapussors”. Ám a közhelyek lényeges jellemzője, hogy mindig van igazságtartalmuk. A norvég csapat vesztét az a kapus okozta, aki szenzációsan védett a brazilok elleni nyolcaddöntőben, s akire az angolok ellen sem lehetett panasz – egyetlen, ám döntő pillanatot kivéve.

„Rengeteg könny hullott a hármas sípszó óta” – ezt nyilatkozta Ørjan Håskjold Nyland kapus a legnépszerűbb norvég napilapnak, a VG-nek, miután Norvégia Anglia ellen kiesett a világbajnokságról.

Annak, aki Brazília ellen igazi hősként tündökölt, ez a mérkőzés valóságos rémálommá vált.

Alig telt el három perc az 1–1-es döntetlent követő hosszabbításból, amikor Morgan Rogers 20 méterről kapura lőtt. A norvégok első számú kapusa nem tudta biztosan megfogni a labdát, amely éppen Jude Bellingham elé került – és Anglia máris vezetést szerzett.

„Távoli lövés volt, de szinte egyenesen felém tartott. Úgy éreztem, meg tudom fogni. Visszagondolva, talán jobb lett volna csak oldalra tolni. Ezek a másodperc törtrésze alatt meghozott döntések. Nem minden labdát könnyű megfogni. Ilyen ez a szakma” – mondta a mérkőzés után Nyland.

„Rengeteg érzelem kavarog bennem, most nagyon nehéz. Sajnos, ilyen a kapusok élete: néha a fellegekben jársz, máskor pedig a mélyponton vagy. Kemény időszak ez” – nyilatkozta a meccs után a teljesen összetört kapus VG-nek.

A mérkőzés végeztével csapattársai odamentek hozzá, hogy vigasztalják. Miközben a játékosok megköszönték a Miamiba utazó szurkolók támogatását, Ståle Solbakken szövetségi kapitány is odalépett hozzá, és megölelte.

Pillanatokkal később a kamerák felvételein látszott, amint a könnyekkel küszködő Nyland a lelátón átöleli családtagjait.

A síró kapusról készült felvételek mélyen megérintették a közösségi média közösségét is.

Rengetegen fejezték ki támogatásukat az iránt a játékos iránt, akit alig egy héttel korábban még hősként ünnepeltek a Brazília elleni, számos kulcsfontosságú védése – köztük egy büntető hárítása – után.

„Egyszerűen fantasztikus. Nagyra értékelem mindenki támogatását. Mindenkiét, aki a kezdetektől fogva szurkolt és támogatott minket. Azokét, akik itt voltak, és azokét is, akik otthon, Norvégiában követtek minket. Egyszerűen csodálatos volt” – mondta.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    A norvég kapus nagyon őszintén beszélt a meccsdöntő hibájáról

Örjan nyland

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