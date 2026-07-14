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Nyitókép: Getty Images/Pressmaster

Visszavonták több kórház vezetőjének megbízatását

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Az Országos Kórházi Főigazgatóság kórházvezetői megbízásokat vont vissza – közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.

Mint azt a közösségi oldalán bejelentette, Tótth Árpád országos kórház-főigazgató 2026. július 13. napjával visszavonta Somogyi Aliz részére, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház gazdasági igazgatói munkakörének ellátására adott magasabb vezetői megbízást.

Szilágyi D. Örs, az irányító intézmény főigazgatója 2026. július 13. napjával visszavonta Révai Róbert részére, a Budapesti Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet orvosigazgatói munkakörének ellátására adott magasabb vezetői megbízást, így 2026. július 14. napjától a főigazgatói feladatok helyettesítés útján történő ellátására szóló megbízása is megszűnt.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság elkötelezett abban, hogy a betöltetlen magasabb vezetői munkakörök nyilvános pályázat útján mihamarabb betöltésre kerüljenek – áll a bejegyzésben.

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Kezdőlap    Belföld    Visszavonták több kórház vezetőjének megbízatását

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