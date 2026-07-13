Újabb csökkenő kamatokkal szembesülnek az állampapír-tulajdonosok

Az új FixMÁP és MÁP Plusz kamata egységesen 0,5 százalékponttal csökken, amit az ÁKK a pénzpiaci hozamok mérséklődésével, az infláció csökkenésével és a jegybanki alapkamat csökkenésével indokolt. A jelenlegi sorozatokból július 16-án lehet utoljára vásárolni, az új konstrukciók jegyzése július 17-én kezdődik.

Az új FixMÁP futamideje három évre rövidül, igazodva a lakosság rövidebb futamidejű befektetések iránti keresletéhez. Az állampapírok egyéb jellemzői változatlanok maradnak – közölte az ÁKK.

A Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) esetében a sorozatváltás technikai okból történik, lehetővé téve az állampapír-vásárlást a szombati munkanapokon is azoknál a forgalmazóknál, amelyek ezeken a napokon is nyitva tartanak. Az új sorozat kamata az előző évi átlagos inflációhoz kötött kamatbázishoz igazodik, a kamatprémium mértéke nem változik.

Az ÁKK közölte, hogy továbbra is folyamatosan figyelemmel kíséri a pénz- és tőkepiaci folyamatokat, és ezek alapján alakítja a lakossági állampapírok feltételeit, a stabil és költséghatékony állami finanszírozás biztosítása mellett.

Az egyes sorozatok részletes paraméterei az ÁKK honlapján érhetők el.