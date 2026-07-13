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Nyitókép: Unsplash

Elrejtőzött a rendőrgázoló, de társadalmi összefogással a nyomára akadtak

Infostart / MTI

Letartóztatta a Kaposvári Járásbíróság hétfőn azt a férfit, aki a gyanú szerint elgázolta az őt igazoltatni próbáló rendőrt július 9-én Kaposszekcsőn.

A kényszerintézkedés egy hónapra szól, elrendelését a bíróság azzal indokolta, hogy a hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletével, eltiltás hatálya alatti járművezetéssel és ittas állapotban elkövetett járművezetéssel gyanúsított férfi esetében fennáll a szökés és a bűnismétlés veszélye, illetve jelenléte így biztosítható az eljárás során – tudatta a Kaposvári Törvényszék szóvivője, Vadócz Attila.

A Központi Nyomozó Főügyészség közleményében azt írta: a középkorú, Tolna vármegyei férfit július 9-én az esi órákban, közvilágítással ellátott útszakaszon akarták megállítani a láthatósági mellényt viselő rendőrjárőrök, e szándékukat egyikük az úttesten állva, lámpájával jelezte.

A megalapozott gyanú szerint a járművezető annak ellenére, hogy észlelnie kellett a hivatalos személyt, nem lassított, irányváltás nélkül elütötte őt, majd fékezés nélkül elhajtott a helyszínről és elrejtőzött - tették hozzá.

Kiemelték, a súlyosan sérült rendőrhöz társa mentőt hívott és erősítést kért a gázoló felkutatására, ami a társadalmi összefogásnak is köszönhetően egy napon belül eredményre vezetett.

Az elfogott férfit a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség őrizetbe vette, majd gyanúsítottként hallgatta ki – fűzték hozzá, megjegyezve, a gyanúsított vallomást tett, érdemi védekezését az ügyészség vizsgálja.

A férfit 2026 januárjában ittas járművezetés miatt pénzbüntetésre és 2 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte a bíróság - olvasható a Központi Nyomozó Főügyészség közleményében.

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