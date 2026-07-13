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Miami, 2026. július 12.A norvég Erling Haaland (k), miután a norvégok hosszabbítás után 2-1-re kikaptak a 2026-os labdarúgó-világbajnokság negyeddöntõjének Norvégia-Anglia mérkõzésén a miami Hard Rock Stadionban 2026. július 11-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Bevallotta a norvég támadó, miért nem továbbította a ziccert Erling Haalandnak

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Alexander Sørloth közösségi felületeit elárasztották a vádaskodó, gyűlölködő kommentek, miután kihagyott egy komoly lehetőséget és nem adta tovább a labdát Erling Haalandnak, megfosztva ezzel csapatát egy potenciális góltól.

Norvégia 1-0-s előnyben volt az angolok elleni negyeddöntőn a labdarúgó-világbajnokságon, amikor Alexander Sørloth kapott remek kiugratást, és Erling Haalanddal ketten vihették egy angol védőre a labdát – emlékeztet a 24.hu.

Az Atlético Madrid csatára nem adta tovább csapattársának, közben pedig visszatértek az angol védők, Alexander Sørloth lövését pedig sikerült blokkolniuk, úgyhogy elúszott a norvégok lehetősége. Ezután pár perccel Anglia egyenlített, majd pedig a hosszabbításban megnyerte a mérkőzést.

Az elrontott lehetőség felkapott téma volt a sajtóban, így magát Sørlothot is megkérdezték, miért nem választotta a legkézenfekvőbb megoldást a támadás során. Ő bevallotta, passzolni akart Haalandnak, csak elszalasztotta a lehetőséget.

„Megtoltam a labdát és láttam, hogy [John] Stones blokkolja a passzsávot. Ekkor toltam még egyet a labdán, ami viszont elég rosszul sikerült. Kivártam, hátha tesz egy mozdulatot. Csak az járt a fejemben, hogy megjátsszam Erlinget, de egy idő után erre már nem volt lehetőség, ezért döntöttem végül a lövés mellett” – nyilatkozta a csatár a Goal magazinnak, miután közösségi oldalát elárasztották a gyűlölködő kommentek a hiba miatt.

Alexander Sørloth kifejtette, biztos benne, hogy lesznek még nagy pillanatai pályafutása során, de azt még emésztgetnie kell majd, hogy pont egy vb-negyeddöntőn döntött rosszul egy kulcspillanatban.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Bevallotta a norvég támadó, miért nem továbbította a ziccert Erling Haalandnak

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