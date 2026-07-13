Eldőlt: a volt manchesteri polgármester lesz a következő brit miniszterelnök

Keir Starmer miniszterelnök, a Munkáspárt jelenlegi vezetője június 22-én jelentette be távozási szándékát, miután az elmúlt hónapok sorozatos belpolitikai botrányai, valamint a májusban tartott angliai helyhatósági, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon elszenvedett súlyos munkáspárti vereség nyomán rendkívül népszerűtlenné vált, és saját pártjának számos képviselője, köztük kabinetjének több magas beosztású tagja is felszólította, hogy távozzon a Munkáspárt és a kormány éléről.

Andy Burnham, a jelenlegi egyetlen utódjelölt fölényes, 55 százalékos – vagyis a Munkáspárt 20 százalék körüli országos támogatottságát messze meghaladó – többséggel megnyerte az egyik manchesteri elővárosban június 18-án tartott időközi parlamenti választást, így képviselőként bekerült a londoni alsóházba.

Ez elengedhetetlen feltétele volt annak, hogy induljon a pártvezetői és így a miniszterelnöki tisztségért, a brit kormánynak ugyanis a törvényerejű szokásjog alapján csak parlamenti képviselők lehetnek a tagjai.

Ennek a választókerületnek a korábbi munkáspárti képviselője kifejezetten azért adta vissza mandátumát, hogy Burnham indulhasson a kiírt időközi választáson és bekerülhessen a parlamentbe.

A pályázóknak szerdáig kellett összegyűjteniük az alsóházi Labour-frakció minimum húsz százalékának támogatását.

A frakciónak jelenleg 403 tagja van, vagyis a jelöltség elnyeréséhez legalább 81 munkáspárti képviselő írásos támogatására volt szükség.

Burnham azonban már hétfő estig 349 munkáspárti képviselő támogató aláírását gyűjtötte össze, így matematikailag lehetetlenné vált, hogy bárki más megszerezze a minimálisan szükséges 81 aláírást.

Andy Burnhamnek a Labour szabálykönyve alapján a párthoz hivatalosan kötődő 31 szakszervezet és egyéb baloldali társadalmi szerveződés közül legalább háromnak a támogatását is el kell nyernie, de ez már csak formalitás. Burnham várhatóan július 20-án, vagyis jövő hétfőn átveszi a pártvezetői tisztséget Keir Starmertől, ezután pedig III. Károly király megbízza az új kormány megalakításával.