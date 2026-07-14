Ezt sok szülőnek érdemes ellenőriznie azért, hogy megkapja az iskolakezdési támogatást

Minden rászoruló gyermekre 100 ezer forintnyi iskolakezdési támogatást biztosít a kormány, két részletben. Ebből gyermekenként
- az első 50 ezer forintot a Magyar Államkincstár fog utalni, legkésőbb augusztus 24-ig,
- a második 50 ezer forint pedig novemberben érkezik utalvány vagy kártya formájában.
Jogosult lehet az iskolakezdési támogatásra minden gyermek,
- akinek családja rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
- aki tartósan beteg, súlyos fogyatékkal él;
- aki sajátos nevelési igényű;
- aki részt vesz a Dobbantó programban vagy Műhelyiskolai képzésben;
- aki egyszülős családban él;
- aki gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedik;
- aki árvaellátásban részesül.
Az előzetes adatok alapján összesen mintegy 400 ezer gyermek után járhat a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás.
Fontos tudni, hogy a támogatással a családoknak nincsen külön teendője, ugyanis az az imént felsorolt jogosultságok alapján jár, adómentes, és végrehajtás alá sem vonható.
Sopov Ildikó Éva, a Tisza Párt politikusának Facebook-posztjára hivatkozva azonban a vg.hu kiemelte, hogy ugyan az egyszülős családok is jogosultak a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásra, de
csak akkor, ha a Magyar Államkincstár egyedülálló szülőként tartja őket nyilván.
Ezért érdemes ezt a rendszerben ellenőrizni, és adott esetben intézkedni, kezdeményezni, hogy a nyilvántartásban egyedülálló szülőként szerepeljenek. Ez megtehető ügyfélkapun keresztül, személyesen a kormányablakokban, vagy a kincstár ügyfélszolgálatán is.