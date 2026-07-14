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Nyitókép: Prapass Pulsub/Getty Images

Ezt sok szülőnek érdemes ellenőriznie azért, hogy megkapja az iskolakezdési támogatást

Infostart

A szülőknek nem szükséges külön igényelni a megígért százezer forintos támogatást, azonban az egyszülős családoknak érdemes ellenőriznie, hogyan tartja őket nyilván a Magyar Államkincstár.

Minden rászoruló gyermekre 100 ezer forintnyi iskolakezdési támogatást biztosít a kormány, két részletben. Ebből gyermekenként

  • az első 50 ezer forintot a Magyar Államkincstár fog utalni, legkésőbb augusztus 24-ig,
  • a második 50 ezer forint pedig novemberben érkezik utalvány vagy kártya formájában.

Jogosult lehet az iskolakezdési támogatásra minden gyermek,

  • akinek családja rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
  • aki tartósan beteg, súlyos fogyatékkal él;
  • aki sajátos nevelési igényű;
  • aki részt vesz a Dobbantó programban vagy Műhelyiskolai képzésben;
  • aki egyszülős családban él;
  • aki gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedik;
  • aki árvaellátásban részesül.

Az előzetes adatok alapján összesen mintegy 400 ezer gyermek után járhat a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás.

Fontos tudni, hogy a támogatással a családoknak nincsen külön teendője, ugyanis az az imént felsorolt jogosultságok alapján jár, adómentes, és végrehajtás alá sem vonható.

Sopov Ildikó Éva, a Tisza Párt politikusának Facebook-posztjára hivatkozva azonban a vg.hu kiemelte, hogy ugyan az egyszülős családok is jogosultak a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásra, de

csak akkor, ha a Magyar Államkincstár egyedülálló szülőként tartja őket nyilván.

Ezért érdemes ezt a rendszerben ellenőrizni, és adott esetben intézkedni, kezdeményezni, hogy a nyilvántartásban egyedülálló szülőként szerepeljenek. Ez megtehető ügyfélkapun keresztül, személyesen a kormányablakokban, vagy a kincstár ügyfélszolgálatán is.

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Kezdőlap    Belföld    Ezt sok szülőnek érdemes ellenőriznie azért, hogy megkapja az iskolakezdési támogatást

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