Ezt sok szülőnek érdemes ellenőriznie azért, hogy megkapja az iskolakezdési támogatást

Minden rászoruló gyermekre 100 ezer forintnyi iskolakezdési támogatást biztosít a kormány, két részletben. Ebből gyermekenként

az első 50 ezer forintot a Magyar Államkincstár fog utalni, legkésőbb augusztus 24-ig,

a második 50 ezer forint pedig novemberben érkezik utalvány vagy kártya formájában.

Jogosult lehet az iskolakezdési támogatásra minden gyermek,

akinek családja rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

aki tartósan beteg, súlyos fogyatékkal él;

aki sajátos nevelési igényű;

aki részt vesz a Dobbantó programban vagy Műhelyiskolai képzésben;

aki egyszülős családban él;

aki gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedik;

aki árvaellátásban részesül.

Az előzetes adatok alapján összesen mintegy 400 ezer gyermek után járhat a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás.

Fontos tudni, hogy a támogatással a családoknak nincsen külön teendője, ugyanis az az imént felsorolt jogosultságok alapján jár, adómentes, és végrehajtás alá sem vonható.

Sopov Ildikó Éva, a Tisza Párt politikusának Facebook-posztjára hivatkozva azonban a vg.hu kiemelte, hogy ugyan az egyszülős családok is jogosultak a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásra, de

csak akkor, ha a Magyar Államkincstár egyedülálló szülőként tartja őket nyilván.

Ezért érdemes ezt a rendszerben ellenőrizni, és adott esetben intézkedni, kezdeményezni, hogy a nyilvántartásban egyedülálló szülőként szerepeljenek. Ez megtehető ügyfélkapun keresztül, személyesen a kormányablakokban, vagy a kincstár ügyfélszolgálatán is.