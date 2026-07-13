Lezárták a magyar autópályát egy brutális tömegbaleset miatt

A baleset Kiskunfélegyháza és Kecskemét között történt, a forgalmat a rendőrök megállították – írta az Útinform.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján azt közölte, hogy három kamion ütközött össze az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét közelében, a 93-as kilométerszelvénynél.

Az utoléréses balesethez a kecskeméti hivatásos tűzoltókat riasztották, akik feszítővágó segítségével egy embert kiemeltek az egyik járműből. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.