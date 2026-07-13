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Nursery teacher reading a story to the group of kids.
Nyitókép: skynesher/Getty Images

Megnyílt a program az óvodáknak

Infostart / MTI

Megnyílt a jelentkezés a Déryné Program Vitéz László alprogramjára a 2026/2027-es nevelési évre – közölte a program.

Az ingyenes kezdeményezés célja, hogy játékos, élményszerű formában mutassa be az óvodásoknak a magyar néphagyományokat és a bábszínház világát.

A tájékoztatás szerint a program témanapjain a bábelőadásokat népdalok, népzene, dramatikus játékok, néptánc és kreatív alkotófoglalkozások egészítik ki. A foglalkozások olyan elismert művészek részvételével zajlanak, mint Écsi Gyöngyi, Keresztes Nagy Árpád, Fejér Simon Pál, Navratil Andrea, Soós Réka és Lipták Péter.

A kezdeményezés 2024-es indulása óta 190 településre jutott el. Az elmúlt két évben megvalósult 250 témanapon csaknem 8800 óvodás vett részt - közölték.

A Vitéz László alprogram a részt vevő intézmények számára térítésmentes. Az érdeklődő óvodák az info@vlp.deryneprogram.hu e-mail-címen jelentkezhetnek az intézmény nevének, címének, valamint a kapcsolattartó adatainak megadásával. További részletek a Déryné Program hivatalos honlapján olvashatók.

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