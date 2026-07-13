Akkora siker a foci-vb, hogy hatalmas újításon gondolkodnak

Gianni Infantino a svájci Bluewinnek adott interjúban kiemelte: a most még zajló torna végéhez közeledve a FIFA érintett bizottságai mindenképp megvitatják annak lehetőségét, hogyan lehetne a 2030-as vb-re további 16-tal megemelni a 48 csapatos létszámot, amit most vezettek be. A FIFA elnöke a bővítésről azt mondta, hogy az logikus lépés lenne. Infantino szerint a sportág számára

„nagyon fontos, hogy a vb-részvételről minden nemzet reálisan álmodozzon.”

Hozzátette: a mostani vb-résztvevők kivétel nélkül rendkívül magas szintet képviselnek, és világszerte érezhető a fejlődés a labdarúgásban.

„Ha esélyt sem adunk a kisebb országoknak, hogy részt vegyenek a világbajnokságon, akkor nem lesz motivációjuk arra, hogy folyamatosan fejlődjenek” – nyilatkozta a sportvezető.

A mostani tornát megelőzően a vb-létszámot 1998-ra emelték fel 24-ről 32-re. A jelenleg a végkifejletéhez közeledő, 2026-os vb-ből a két elődöntő, valamint két éremosztó maradt hátra. A négy között kedden Franciaország és Spanyolország, szerdán Anglia és a címvédő Argentína találkozik.

A 2026-os tornának három házigazdája volt, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó, a viadalon összesen 104 mérkőzést rendeznek majd. Négy évvel ezelőtt Katarban 64 találkozóra került sor.

A 2030-as világbajnokságot három kontinensen rendezik.

A fő rendező

Marokkó,

Portugália és

Spanyolország lesz,

de a tervek szerint a torna legelején egy-egy mérkőzést rendeznek három dél-amerikai országban: Argentínában, Paraguayban és Uruguayban.

Mindezt a centenáriumra utalva: 1930-ban, az első vb-t az uruguayi fővárosban, Montevideóban rendezték.

Ha 64 csapatra bővítenék a 2030-as vb mezőnyét, úgy az érintett három dél-amerikai országban egy-egy négycsapatos csoport összes, hat-hat mérkőzését rendeznék meg.