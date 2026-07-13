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Shakira kolumbiai énekesnõ és Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA elnöke a Global Citizen nemzetközi jótékonysági szervezet New York-i rendezvényén 2026. május 14-én. Itt bejelentették, hogy a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntõjének szünetében Madonna, Shakira és a BTS fellépésével rövid koncertet rendeznek, és a tévéközvetítések bevételébõl 100 millió dollárt a FIFA futballképzésekre fordít.
Nyitókép: MTI/EPA/Sarah Yenesel

Akkora siker a foci-vb, hogy hatalmas újításon gondolkodnak

Infostart / MTI

Máris a 60 csapatos világbajnokságot tervezik: Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke szakmailag hatalmas sikernek tartja az észak-amerikai térségben az elődöntőknél tartó világbajnokságot, a létszámot tekintve pedig már 2030-ra vonatkozóan további bővítést helyezett kilátásba.

Gianni Infantino a svájci Bluewinnek adott interjúban kiemelte: a most még zajló torna végéhez közeledve a FIFA érintett bizottságai mindenképp megvitatják annak lehetőségét, hogyan lehetne a 2030-as vb-re további 16-tal megemelni a 48 csapatos létszámot, amit most vezettek be. A FIFA elnöke a bővítésről azt mondta, hogy az logikus lépés lenne. Infantino szerint a sportág számára

„nagyon fontos, hogy a vb-részvételről minden nemzet reálisan álmodozzon.”

Hozzátette: a mostani vb-résztvevők kivétel nélkül rendkívül magas szintet képviselnek, és világszerte érezhető a fejlődés a labdarúgásban.

„Ha esélyt sem adunk a kisebb országoknak, hogy részt vegyenek a világbajnokságon, akkor nem lesz motivációjuk arra, hogy folyamatosan fejlődjenek” – nyilatkozta a sportvezető.

A mostani tornát megelőzően a vb-létszámot 1998-ra emelték fel 24-ről 32-re. A jelenleg a végkifejletéhez közeledő, 2026-os vb-ből a két elődöntő, valamint két éremosztó maradt hátra. A négy között kedden Franciaország és Spanyolország, szerdán Anglia és a címvédő Argentína találkozik.

A 2026-os tornának három házigazdája volt, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó, a viadalon összesen 104 mérkőzést rendeznek majd. Négy évvel ezelőtt Katarban 64 találkozóra került sor.

A 2030-as világbajnokságot három kontinensen rendezik.

A fő rendező

  • Marokkó,
  • Portugália és
  • Spanyolország lesz,

de a tervek szerint a torna legelején egy-egy mérkőzést rendeznek három dél-amerikai országban: Argentínában, Paraguayban és Uruguayban.

Mindezt a centenáriumra utalva: 1930-ban, az első vb-t az uruguayi fővárosban, Montevideóban rendezték.

Ha 64 csapatra bővítenék a 2030-as vb mezőnyét, úgy az érintett három dél-amerikai országban egy-egy négycsapatos csoport összes, hat-hat mérkőzését rendeznék meg.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Akkora siker a foci-vb, hogy hatalmas újításon gondolkodnak

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