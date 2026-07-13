Orbán Viktor a demokráciát gyászolja, Magyar Péter kipukkant lufival válaszolt

A hétfői rendkívüli országgyűlési ülésen szavaznak a képviselők a Tisza-kormány Alaptörvény-módosításáról, amely immár a 17. lesz a sorban, és amely számos kulcsfontosságú kérdésben változást hozhat. Ezeket – többek között a Sulyok Tamás eltávolítására, a képviselők mandátumának időbeli korlátozására – vonatkozó intézkedéseket a korábbi kormánypártok hevesen kritizálják, a hétfői rendkívüli országgyűlési ülésen tiltakozásul nem is vesznek részt.

Orbán Viktor Fidesz-elnök, volt miniszterelnök a véleményét Magyar Péter egy fekete-fehér fotójával illusztálta a Facebookon, melynek szövege szerint a demokratikus Magyarország 1990 és 2026 között létezett. A képhez egy fekete szív ikont csatolt.

Válaszul a kormányfő ezt írta a közösségi oldalán: „Orbán Viktor magára hagyta a közösségét, és egy VB-meccsen »küzd az önkény« ellen. Gulyás Gergely közben elhagyta a süllyedő hajót, lemondott. Most tényleg kipukkadt a lufi. Vége van.”