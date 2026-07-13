Megszólalt terveiről Szoboszlai Dominik új edzője

A Bournemouth-tól érkezett új szakvezető hivatalosan kedden elkezdi a felkészülést a csapattal, bár a keret több tagja a világbajnokságon szerepel vagy szerepelt, így csak később kapcsolódik be a munkába.

A spanyol tréner hétfői sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, csak akkor fogja majd fel igazán, mit is jelent a Vörösök kispadján ülni, ha mindent megismert az egyesületnél, illetve a várost is felfedezte. Hozzátette: megfogadta, hogy nem fog megváltozni, bár a mostani a legnagyobb kihívás a karrierjében.

„Szeretném azt hinni, hogy értem, mivel jár ez a feladat. De valószínűleg addig az ember nem tudja teljesen, amíg át nem él bizonyos dolgokat. Én azonban azért vagyok itt, hogy ezeket megtapasztaljam, készen állok” – jelentette ki liverpooli vezetőedzőként első médiamegjelenésekor Iraola.

„Ez egy óriási klub és mindent, amit mondok, alaposan ki fognak elemezni. Vigyázni kell a hibákkal, de én nem akarok túlzottan óvatos lenni. Szeretnék normálisan viselkedni és nemcsak egy buborékban létezni az edzőközpont és az otthonom között. Szeretnék bemenni a városba, átélni, milyen itt és néhány helyen fényképeket készíteni” – fogalmazott.

A 44 éves spanyol szakember Arne Slotot követi a vezetőedzői poszton. A holland szakembernek azért kellett távoznia, mert a csapat a tavalyi bajnoki cím után idén a csalódást keltő ötödik helyen végzett a Premier League-ben.

Arra a kérdésre, hogy mit üzen a szurkolóknak, Iraola azt válaszolta, hogy olyan csapatot szeretne nekik adni, amelyre büszkék lehetnek.

„A futball, és különösen a Liverpool, elsősorban a kapcsolatokról szól. A kapcsolatról az emberekkel és a szurkolókkal. Olyan csapatot kell alkotnunk, amely mindenki számára felismerhetően keményen, intenzíven és agresszívan dolgozik, és amelyet a drukkerek között mindenki a magáénak érez” – nyilatkozta a szakember.

A liverpooliak keretének három magyar válogatott játékos, Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és a kapus Pécsi Ármin is tagja.