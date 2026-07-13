Demszky Gábor is megszólalt Gulyás Gergely lemondása után, a Fidesz végét jósolja

Gulyàs Gergely lemondàsa kapcsán ragadott billentyűzetet Demszky Gábor, Budapest volt főpolgármestere.

A Facebookon kelt írása szerint „Gulyás ezzel feladta azt a feltétlen lojalitást és engedelmességet, amit a maffiavezér elvárt tőle és aminek eddig tökéletesen meg is felelt. Ezzel jó eséllyel vége a top politikusi pàlyafutásànak”.

De Demszky Gábor szerint „nem az az igazi kérdés, hogy ki lesz az utódja a célkeresztben, hanem az, hogy meddig lesz még egyáltalán Fidesz nevű poltikai alakulat”.

Azt feltételezi Ruff Bálint kancelláriaminiszter nyilatkozatai alapján, hogy a szervezett bűnözésben való különböző mértékű, de igen aktív, milliárdos kárt tevő bűnözés lesz ellenük a vád.

„És azt is gondolom, hogy a Fidesz nem fogja megérni az itélethozatalt. Korábban fel fog oszlani a morális bűnök iszonytató súlya alatt. Jó irányba megyünk, és a magyar társadalomnak elemi érdeke, hogy végig is járjuk, felszámolva a a maffiaállamot, levágva a magyar polip messzire nyúló karjait” – jövendölte a visszavonult expolitikus.