ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.33
usd:
315.67
bux:
141206.1
2026. július 13. hétfő Jenő
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A francia Ousmane Dembélé (j) csapattársával, Kylian Mbappével, miután berúgta csapata harmadik gólját a 2026-os labdarúgó-világbajnokság I csoportja harmadik fordulójának Norvégia-Franciaország mérkõzésén a Bostonhoz közeli Foxborough Gilette Stadionjában 2026. június 26-án.
Nyitókép: MTI/AP/Martin Meissner

Volt-e már ilyen hatékony duó, mint a Mbappé-Dembélé?

Infostart

Hiába adtak egymásnak összesen eddig 19 vb-gólpasszt, vannak duók, amelyek jobbak. Vagyis voltak.

Az M4 Sport érdekes statisztikára bukkant. A sportcsatorna portálja szerint csak három játékospár volt hatékonyabb a vb-k történetében, mint a francia Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé duó; a vb-elődöntőben hozhatják össze huszadik közös góljukat (19 gólpasszt adtak eddig egymásnak 3 vb-n – 10-9-re egyébként eggyel több asszisztot jegyez), már ha sikerül betalálni az eddig mindössze egy gólt beszedő spanyol védelem ellen kedd este 9-től.

Ha győznének is a franciák, visszavághatnának a 2024-es Eb-vereségért, amikor is a későbbi győztes spanyolok nyertek 2-1-re, ráadásul sorozatban harmadszor jutnának vb-döntőbe, 2018-ban győztek, 2022-ben kikaptak a franciák.

De vissza a statisztikához: 1966-tól számítva mindössze három játékospár volt, akik 20-nál több gólpasszt adtak egymásnak a világbajnokságokon. Az 1974-ben világbajnok német együttesből Franz Beckenbauer és Wolfgang Overath 25 alkalommal szolgálták ki egymást, a 2002-es vb-győztes brazil együttesből Rivaldo és Ronaldo 23, míg a négy évvel ezelőtti győztes argentinoktól Ángel Di María és Lionel Messi 21 gólt jegyeztek a másik átadásából.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Foci-vb 2026    Volt-e már ilyen hatékony duó, mint a Mbappé-Dembélé?

francia

kylian mbappé

ousmane dembélé

foci-vb 2026

gólpassz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gulyás Gergely: ez egy cezúra, egy teljesen új világ, ami ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell

Gulyás Gergely: ez egy cezúra, egy teljesen új világ, ami ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell
Gulyás Gergely lemondott a Fidesz országgyűlési frakcióvezetői posztjáról, mert azt szeretné, ha olyan politikus vezetné a képviselőcsoportot, aki a következő választáson is indulhat. A párt és a KDNP képviselői nem vettek részt a hétfői parlamenti ülésen, ezzel tiltakozva az ellen, amilyen módosításokat a Tisza-kormány bevezet az alkotmányban.
 

Magyar Péter a szavazás után: Sulyok Tamásnak két lehetősége maradt

Megszavazta a tiszás többség az Alaptörvény 17. módosítását

45 perc filmszínház Magyar Pétertől – számonkéréssel szembesült a Tisza és Magyar Péter az Országgyűlésben

Stumpf István: ezzel a hozzáállással be fogják dönteni az országot

„Gyengeséget sugároz” – Orbán Viktor sajtósa nem tudott arról, hogy Gulyás Gergely lemond

Manipuláció – Sulyok Tamás máris reagált Magyar Péter szavaira

A Fidesz és a KDNP elkülönült a parlamenti üléstől, Gulyás Gergely lemondott

Orbán Viktor a demokráciát gyászolja, Magyar Péter kipukkant lufival válaszolt

Áder János beperelte Magyar Pétert, dokumentumokat is mutatott

Áder János beperelte Magyar Pétert, dokumentumokat is mutatott

A volt köztársasági elnök rágalmazás miatt büntetőpert, valamint személyiségi jogi és jó hírnév megsértése miatt polgári pert indít a miniszterelnök ellen.
 

Demszky Gábor is megszólalt Gulyás Gergely lemondása után, a Fidesz végét jósolja

Látóhatáron a tankötelezettség korhatáremelése – „egyebek” a parlamentben

Rétvári Bence: vidék-, egyház- és középosztályellenes a Tisza oktatáspolitikája

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Honnan lesz pénz a választási ígéretekre? Palócz Éva, Inforádió, Aréna
100 ínyenc tipp a balatoni nyaraláshoz. Vinkó József, Inforádió, Aréna
Vucic vs. diákok: hatalomátmentés vagy fordulat Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.14. kedd, 18:00
Gyulay Zsolt
a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Száguld az olaj, ütik a tőzsdéket és a nemesfémeket

Száguld az olaj, ütik a tőzsdéket és a nemesfémeket

A hétvégén ismét felerősödtek a támadások az amerikai és az iráni erők között, melynek hatására Irán bejelentette, hogy lezárja a Hormuzi-szorost. Donald Trump ezt követően az Irán elleni tengeri blokád visszaállítását és a szoroson áthaladó szállítmányokra kivetett 20 százalékos adót jelentett be. Az események hatására több mint 5 százalékkal ugrottak meg az olajárak, a Brent jegyzése pedig 80 dollár fölé emelkedett. Eközben a devizapiacon is nagyobb mozgásokat látni, erősödik a dollár, a forint gyengül. Ázsiában különösen Dél-Koreában bontakozott ki nagyobb esés, Európában pedig vegyesen alakult a kereskedés. Az amerikai tőzsdék szintén mínuszban járnak. A nemesfémek nagy nyomás alá kerültek, az arany és az ezüst jegyzése is jelentősen esik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A szakértők szerint teljesen átalakul Magyarország éghajlata: erre senki sincs felkészülve

A szakértők szerint teljesen átalakul Magyarország éghajlata: erre senki sincs felkészülve

A század végére évente akár 40-nél is több hőségnap lehet Magyarországon, miközben nő az aszályveszély.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump reinstates Iran port blockade and imposes 20% charge on cargo passing through Hormuz

Trump reinstates Iran port blockade and imposes 20% charge on cargo passing through Hormuz

Trump says the US will become the "guardian" of the Strait of Hormuz and will charge ships for using it. Iran earlier warned the US not to "interfere" in the strait's "management".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 13. 20:57
Megnyílt a program az óvodáknak
2026. július 13. 19:55
Gulyás Gergely: ez egy cezúra, egy teljesen új világ, ami ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell
×
×