Volt-e már ilyen hatékony duó, mint a Mbappé-Dembélé?

Az M4 Sport érdekes statisztikára bukkant. A sportcsatorna portálja szerint csak három játékospár volt hatékonyabb a vb-k történetében, mint a francia Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé duó; a vb-elődöntőben hozhatják össze huszadik közös góljukat (19 gólpasszt adtak eddig egymásnak 3 vb-n – 10-9-re egyébként eggyel több asszisztot jegyez), már ha sikerül betalálni az eddig mindössze egy gólt beszedő spanyol védelem ellen kedd este 9-től.

Ha győznének is a franciák, visszavághatnának a 2024-es Eb-vereségért, amikor is a későbbi győztes spanyolok nyertek 2-1-re, ráadásul sorozatban harmadszor jutnának vb-döntőbe, 2018-ban győztek, 2022-ben kikaptak a franciák.

De vissza a statisztikához: 1966-tól számítva mindössze három játékospár volt, akik 20-nál több gólpasszt adtak egymásnak a világbajnokságokon. Az 1974-ben világbajnok német együttesből Franz Beckenbauer és Wolfgang Overath 25 alkalommal szolgálták ki egymást, a 2002-es vb-győztes brazil együttesből Rivaldo és Ronaldo 23, míg a négy évvel ezelőtti győztes argentinoktól Ángel Di María és Lionel Messi 21 gólt jegyeztek a másik átadásából.