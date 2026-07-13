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matcha tea egy csészében, teafűpor és az elkészítéséhez való habosító és kiskanál
Nyitókép: Pixabay

Baj van egy divatos és közkedvelt teával

Infostart / MTI

Kínából származó matcha teát hívtak vissza magas alumínium tartalom miatt – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

A hatóság kéri, hogy amennyiben valaki a 12/03/2028 minőségmegőrzési idővel rendelkező, NL-02-250312 tételszámú termékből vásárolt és az még a birtokában van, ne fogyassza el.

A közlemény szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés alapján magas alumínium tartalmat mutattak ki Kínából származó matcha teában, amelyből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik az NKFH-val együttműködve, visszahívták a kifogásolt tételeket a fogyasztóktól. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

A termék rendszeres fogyasztása a tolerálható alumíniumbevitel túllépéséhez vezethet, ami egészségügyi kockázatot jelenthet,

különösen az arra érzékeny fogyasztók számára – ismertette közleményében az NKFH.

További adatok itt.

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Kezdőlap    Belföld    Baj van egy divatos és közkedvelt teával

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