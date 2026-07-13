A jegybankelnök erős üzenetet küldött az ország pénzügyi helyzetéről

A magyar bankrendszer tőkehelyzete továbbra is erős, likviditása bőséges, így hatékonyan támogatja hazánk pénzügyi stabilitását – mondta Varga Mihály a Magyar Bankszövetség 37. éves testületi ülésén, amiről az Index számolt be.

A jegybankelnök kiemelte: az MNB továbbra is partnerként tekint a Bankszövetségre az ügyfelek védelme, a pénzügyi kibercsalások visszaszorítása és a stabilitás védelme terén.

Varga Mihály úgy véli, a bizonytalan világgazdasági folyamatok közepette még inkább felértékelődnek a pénzpiaci szektor stabilan működő intézményei és a stabilitást megalapozó szakmai együttműködések, ezért különösen jelentősek azok az eredmények, amiket a Magyar Nemzeti Bank és a Bankszövetség az elmúlt egy évben közösen ért el a hazai pénzügyi szolgáltatások piacán.

Az MNB elnöke szerint a legutóbbi adatok alapján a hazai bankrendszer tőkemegfelelési mutatója 21 százalékot tett ki, amely történelmi csúcsot jelent. Azaz a bankrendszer hatékonyan támogatja a gazdaságot, ezzel erősítve a stabilitást. Varga Mihály hangsúlyozta, hogy a pénzügyi stabilitás szempontjából kiemelten fontos, az inflációs kilátások kedvezőbbé váltak hazánkban, miközben a körülöttünk tapasztalható globális kockázatok mérséklődtek.

Az előző év végi, 5 százalékosnál is magasabb infláció 2026 júniusára 1,7 százalékra mérséklődött. Az első fél év gazdasági folyamatai alapján a korábban 3,8 százalékra várt idei inflációt is jelentősen lefelé módosították: az új előrejelzés már 1,8 százalékos éves pénzromlással számol.

Varga Mihály végül azt is hozzátette: a Monetáris Tanács erre való tekintettel mérsékelte június végén 6 százalékra az alapkamatot, és a nyár folyamán további kamatcsökkentésekre is lát lehetőséget. Az óvatos és türelmes megközelítés helyességét tehát a piaci stabilitás és a nagymértékben csökkenő inflációs várakozások visszaigazolják.