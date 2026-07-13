45 perc filmszínház Magyar Pétertől – számonkéréssel szembesült a Tisza és Magyar Péter az Országgyűlésben

Magyar Péter háromnegyed órában napirend előtti felszólalással nyitotta az Országgyűlés hétfői rendkívüli ülését – erről itt írtunk.

Toroczkai László (Mi Hazánk): 45 percben abszolút filmszínházat láthattunk, hallhattunk – mondta Magyar Péternek a frakcióvezető, aki szerint a magyarokat leginkább érdeklő dolgokra nem tért ki. Az Alaptörvény 17. módosítása alapjaiban határozza meg Magyarország jövőjét, lesz-e jogállam, lesz-e demokrációa, fel lehet-e számolni a rendszerszintű korrupciót, le lehet-e számolni a politikusbűnözéssel – tette fel a kérdést. A miniszterelnök szemére vetette, hogy a kampánynak vége, Orbán Viktor elrepült Amerikába, a Fidesz-KDNP pedig nincs is jelen (mint arról beszámoltunk, a két párt az Alaptörvény-módosítás ellen tiltakozva nem vesz részt a hétfői rendkívüli ülésnapon, Gulyás Gergely pedig lemondott a frakcióvezetőségről).

Toroczkai László azzal vádolta a kormányt, hogy ugyanazt folytatja, mint a Fidesz-KDNP a korábbi kétharmados felhatalmazásával. Az ellenzéki politikus szerint "borzasztó szemfényveztés történik", a Tisza nem a jogállamot állítja helyre, hanem annak a maradékát is lerombolja. Lesz-e rendszerváltozás, felszámolják-e a korrupciót? "Fogja-e vizsgálni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal azt az 1,1 milliárd forintos szerződést, amit ön aláírt a Diákhitel vezetőjeként Balásy Gyula cégével" – szegezte a kérdést Magyar Péternek.

A vizsgálóbizottságokra térve azt mondta, a bírságolás jogkörének törvényi biztosítása kedvező fejlemény, de a Mi Hazánk azt szeretné, hogy a minisztereket is hallgassák meg, méghozzá hazugságvizsgáló, poligráfos eszköz alkalmazásával, az erre vonatkozó javaslatot be is fogják nyújtani a parlamentnek.

A Tisza Párt részéről Bujdosó Anna frakcióvezető válaszolt, közölve: Toroczkai mindenkit előszeretettel állít pellengérre, de azt meg sem említette, hogy a hétvégén Ábrahám Róbert fideszes propagandista Kátai-Németh Vilmos vakságával kapcsolatban hogyan nyilatkozott meg. Testi fogyatékosság miatt kritizálni valakit elfogadhatatlan és alantas – jelentette ki. A frakcióvezető szerint ez az ügy nem elszigetelt eset, amire példaként hozta fel Orbán Viktor poloskázását és azokat a kijelentéseket, amelyekkel az év elején Lázár János a magyarországi cigányságot illette.

Az Alaptörvény-módosítással kapcsolatban azt mondta, annak lényege, hogy lesznek-e olyan független intézmények, amelyek képesek megvédeni minden magyart akkor is, amikor a hatalom túllépi a saját határait.

Magyar Péter miniszterelnök is szót kért viszontválaszra. Sulyok Tamás korábbi Facebook-posztjára reagált, amelyben a köztársasági elnök visszautasította Magyar Péternek a napirend előtti felszólalásában és a Facebookon megfogalmazott vádjait. A kormányfő most megismételte, hogy semmilyen közjogi, formai érvénytelenség nem vetődik fel a hétfői alaptörvény-módosítás kapcsán, így Sulyok Tamásnak annyi lehetősége maradt, hogy öt napon belül aláírja azt, majd távozik a hivatalából. „Néhány héten belül, tisztelt elnök úr, Magyarországnak új köztársasági elnöke lesz" – jelentette ki.

Megemlítette: a köztársasági elnök Facebook-bejegyzéséhez kommentben odaírta, hogy követhetné Gulyás Gergely példáját és lemondhatna. Hozzátette: Gulyás utódja a Fidesz-frakció élén talán majd Pócs János lesz.

Toroczkai Lászlót megkérdezte, hogy meg fogja-e szavazni hétfőn az Alaptörvény módosítását, ami lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -vagyonvédelmi Hivatal létrehozását? Mert ha a Mi Hazánk ezt leszavazza, akkor a párt nem a korrupció ellen harcol. Még számon kérte az ellenzéki politikus azon korábbi kijelentését, hogy Orbán Viktor volt miniszterelnököt államférfinak nevezte, feltéve a kérdést, hogy ennyi lopás, korrupció, ilyen egészségügyi, vízügyi és gazdasági helyzet mellett lehet-e ilyen jelzővel illetve valakit?