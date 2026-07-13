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A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) érkezik a Kossuth Rádió stúdiójába, ahol interjút adott a Jó reggelt, Magyarország! címû mûsorban 2021. október 1-jén. Mellette Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetõje.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

„Gyengeséget sugároz” – Orbán Viktor sajtósa nem tudott arról, hogy Gulyás Gergely lemond

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A Fidesz elnöke épp felszállt egy, a futball-vb végjátékára tartó gépre, amikor a parlament rendkívüli ülésének kezdő pillanatára a Fidesz és a KDNP sajtótájékoztatót hívott össze, amelyen elhangzott a bejelentés.

Miután Gulyás Gergely lemondott a Fidesz frakcióvezetői posztjáról, a Telex levelet küldött a Fidesz kommunikációs igazgatójának, többek a lemondást kommentálandó;

  • ki döntött róla,
  • volt-e ebbe beleszólása a Fidesz elnökének.

Havasi Bertalan válaszában azt írta, hogy amint az új frakcióvezető személyével kapcsolatban a Fidesz részéről hivatalos döntés születik, tájékoztatni fogják a nyilvánosságot.

A választban azonban az is olvasható, hogy Havasi Bertalan nem tudott a lemondásról, arról megdöbbenéssel és erős ellenérzésekkel értesült, hiszen a Fidesz gyengeségét sugallja, és meghátrálásnak tűnhet.

A nap fő híre szerinte egyébként nem ez, hanem hogy ami most Sulyok Tamás államfővel megtörténik, később bárkivel bekövetkezhet.

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Kezdőlap    Belföld    „Gyengeséget sugároz” – Orbán Viktor sajtósa nem tudott arról, hogy Gulyás Gergely lemond

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