„Gyengeséget sugároz” – Orbán Viktor sajtósa nem tudott arról, hogy Gulyás Gergely lemond

Miután Gulyás Gergely lemondott a Fidesz frakcióvezetői posztjáról, a Telex levelet küldött a Fidesz kommunikációs igazgatójának, többek a lemondást kommentálandó;

ki döntött róla,

volt-e ebbe beleszólása a Fidesz elnökének.

Havasi Bertalan válaszában azt írta, hogy amint az új frakcióvezető személyével kapcsolatban a Fidesz részéről hivatalos döntés születik, tájékoztatni fogják a nyilvánosságot.

A választban azonban az is olvasható, hogy Havasi Bertalan nem tudott a lemondásról, arról megdöbbenéssel és erős ellenérzésekkel értesült, hiszen a Fidesz gyengeségét sugallja, és meghátrálásnak tűnhet.

A nap fő híre szerinte egyébként nem ez, hanem hogy ami most Sulyok Tamás államfővel megtörténik, később bárkivel bekövetkezhet.