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Madrid, 2018. május 25.Mariano Rajoy spanyol miniszterelnök, a kormányzó konzervatív Néppárt (PP) vezetője sajtótájékoztatót tart a madridi kormányfői rezidencián, a Moncloa-palotában 2018. május 25-én, miután bizalmatlansági indítványt nyújtott be ellene a legnagyobb ellenzéki erő, a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE). A spanyol központi büntetőbíróság az előző napon ítélet hirdetett a 2009-ben kirobbant korrupciós botrányban, az úgynevezett Gürtel-ügyben, és megállapította, hogy a korrupciós hálózatból hasznot húzott a Néppárt is. Az ítélet nyomán az Állampolgárok (Ciudadanos) liberális középpárt előrehozott parlamenti választásokat követel Rajoytól. (MTI/AP)
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„Nincs egyetlen francia játékosuk sem” – nem akárki üzenget Spanyolországból a vb-elődöntő előtt

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Franciaország és Spanyolország közül csak az egyik lesz ott a döntőben, a spanyolok volt miniszterelnöke még annál is jobban szeretné, hogy honfitársai legyenek finalisták.

„Nincs egyetlen francia játékosuk sem” – ezt írta az El Debatéban Mariano Rajoy korábbi spanyol miniszterelnök a francia válogatottról a 24.hu cikke szerint, a kijelentést pedig rengetegen rasszistának látják.

A cikkíró expolitikus szerint érdemes szem előtt tartani, hogy Franciaország kétszeres világbajnok, és a legutóbbi világbajnokságon is döntőbe jutott. Ezen a világbajnokságon minden mérkőzésüket megnyerték, és jelenleg az első helyen állnak a FIFA-ranglistán, ráadásul csúcsminőségű kerettel rendelkeznek.

Ezek után írta azt a mondatot, amelyet, igaz, agyondicséri a franciákat, és félelmetesnek nevezi őket.

Teljeséggel elfogadhatatlan kijelentés. Franciaország a sokszínűség országa, ahol mindenki boldogulhat, és megtalálhatja a helyét – így reagált a BMFTV adásában a francia belügyminiszter, Laurent Núnez. Spanyolország jelenlegi miniszterelnöke, Pedro Sánchez is reagált az X-oldalán, azt írta, míg egyesek vezetéknév, születési hely vagy bőrszín alapján határozzák meg, ki hova való, mások aszerint, ki kötődik az adott országhoz. Spanyolország azoké, akik szeretik, és dolgoznak érte. Nem azoké, akik idegengyűlölő kijelentéseikkel szégyent hoznak rá. Franciaország, találkozunk az elődöntőben! Győzzön a jobbik, és veszítsen a rasszizmus! – írta Sánchez.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    „Nincs egyetlen francia játékosuk sem” – nem akárki üzenget Spanyolországból a vb-elődöntő előtt

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