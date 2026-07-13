„Nincs egyetlen francia játékosuk sem” – nem akárki üzenget Spanyolországból a vb-elődöntő előtt

„Nincs egyetlen francia játékosuk sem” – ezt írta az El Debatéban Mariano Rajoy korábbi spanyol miniszterelnök a francia válogatottról a 24.hu cikke szerint, a kijelentést pedig rengetegen rasszistának látják.

A cikkíró expolitikus szerint érdemes szem előtt tartani, hogy Franciaország kétszeres világbajnok, és a legutóbbi világbajnokságon is döntőbe jutott. Ezen a világbajnokságon minden mérkőzésüket megnyerték, és jelenleg az első helyen állnak a FIFA-ranglistán, ráadásul csúcsminőségű kerettel rendelkeznek.

Ezek után írta azt a mondatot, amelyet, igaz, agyondicséri a franciákat, és félelmetesnek nevezi őket.

Teljeséggel elfogadhatatlan kijelentés. Franciaország a sokszínűség országa, ahol mindenki boldogulhat, és megtalálhatja a helyét – így reagált a BMFTV adásában a francia belügyminiszter, Laurent Núnez. Spanyolország jelenlegi miniszterelnöke, Pedro Sánchez is reagált az X-oldalán, azt írta, míg egyesek vezetéknév, születési hely vagy bőrszín alapján határozzák meg, ki hova való, mások aszerint, ki kötődik az adott országhoz. Spanyolország azoké, akik szeretik, és dolgoznak érte. Nem azoké, akik idegengyűlölő kijelentéseikkel szégyent hoznak rá. Franciaország, találkozunk az elődöntőben! Győzzön a jobbik, és veszítsen a rasszizmus! – írta Sánchez.