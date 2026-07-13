Borzalmakat művelt két gyermekkel is a családban

A Tatabányai Törvényszék első fokon tíz év fegyházra ítélt egy 19 éves tokodaltárói férfit, aki 12 és 14 év alatti, vele azonos nemű rokonait folytatólagosan szexuálisan bántalmazta – közölte a törvényszék.

Tájékoztatásuk szerint az elkövető családi házukban 2021 és 2024 között a rokonságához tartozó, 14 éves fiúval heti rendszerességgel végzett és végeztetett szexuális cselekményt, illetve 2024 és 2025 között hasonlóképpen bántalmazta 12 éves rokonát, aki kezdetben szóbeli ellenállást tanúsított.

A Tatabányai Törvényszék a vádlottat 10 év fegyházbüntetésre ítélte, valamint eltiltotta minden olyan foglalkozástól, tevékenységtől, amellyel 18 év alatti személyekkel kerülne kapcsolatba. A vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható.

Az ítélet nem jogerős, az ügyész súlyosításért, és hosszabb tartamú szabadságvesztés kiszabásáért, a vádlott és védője enyhítésért jelentett be fellebbezést. A bíróság a vádlott letartóztatását fenntartotta.