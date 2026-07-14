ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.41
usd:
315.49
bux:
0
2026. július 14. kedd Örs, Stella
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

62 ezer adózó mintha nagyon elfeledkezett volna valamiről, ön is köztük van?

Infostart / MTI

A naptári éves gazdálkodóknak a 2025-ös üzleti évről szóló beszámolót 2026. május 31-ig kellett letétbe helyezniük és közzétenniük.

Az idén több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját, az adóhivatal eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden.

A naptári éves gazdálkodóknak a 2025-ös üzleti évről szóló beszámolót 2026. május 31-ig kellett letétbe helyezniük és közzétenniük.

A NAV első lépésként segít elkerülni a szankciókat: a felhívás átvételétől számítva 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ha ez is eredménytelenül telik el, a második felhívással akár 200 ezer forintos mulasztási bírságot is kiszab, és újabb 30 napot ad a teljesítésre - figyelmeztetett a NAV.

Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát, és kezdeményezik a cég megszüntetését – tették hozzá.

Az adószám törlése után a vállalkozás nem folytathat gazdasági tevékenységet, nem állíthat ki számlát vagy nyugtát, és áfát sem igényelhet vissza.

A NAV tájékoztatása szerint 2025-ben több mint 9 ezer esetben indult adószám-törlési eljárás, és több mint 6 ezer cégnél kezdeményezték a megszűntnek nyilvánítást.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    62 ezer adózó mintha nagyon elfeledkezett volna valamiről, ön is köztük van?

nav

adó

számviteli beszámoló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Alaptörvény-módosítás: egy aláírás már megtörtént

Alaptörvény-módosítás: egy aláírás már megtörtént

Az országgyűlés elnöke a hétfői szavazást követően nem sokkal már aláírta az alaptörvény 17. módosításáról szóló törvényjavaslatot – derül ki a Parlamenti információs rendszer adataiból.
 

A Velencei Bizottság még hónapokig nem tárgyalja Sulyok Tamás ügyét

Orbán Viktor: Magyarországnak joga van ellenállni és meg is fogja tenni

Gulyás Gergely: ez egy cezúra, egy teljesen új világ, ami ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell

Magyar Péter a szavazás után: Sulyok Tamásnak két lehetősége maradt

Megszavazta a tiszás többség az Alaptörvény 17. módosítását

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek

Rétvári Bence: Magyar Péter ma megtagadta Antall József örökségét

 

Demszky Gábor is megszólalt Gulyás Gergely lemondása után, a Fidesz végét jósolja

Orbán Viktor a demokráciát gyászolja, Magyar Péter kipukkant lufival válaszolt

Manipuláció – Sulyok Tamás máris reagált Magyar Péter szavaira

„Gyengeséget sugároz” – Orbán Viktor sajtósa nem tudott arról, hogy Gulyás Gergely lemond

45 perc filmszínház Magyar Pétertől – számonkéréssel szembesült a Tisza és Magyar Péter az Országgyűlésben

Stumpf István: ezzel a hozzáállással be fogják dönteni az országot

VIDEÓ
Honnan lesz pénz a választási ígéretekre? Palócz Éva, Inforádió, Aréna
100 ínyenc tipp a balatoni nyaraláshoz. Vinkó József, Inforádió, Aréna
Vucic vs. diákok: hatalomátmentés vagy fordulat Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.14. kedd, 18:00
Gyulay Zsolt
a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Durvul a helyzet a Közel-Keleten: mindenki lő mindenre

Durvul a helyzet a Közel-Keleten: mindenki lő mindenre

Az iráni média kedden kora reggel több helyszínen is robbanásokról számolt be az ország déli partvidékén, miután az Egyesült Államok újabb támadást indított iráni célpontok ellen.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb fordulat jön az időjárásban: zivatarok csaphatnak le, de a hőség egyelőre marad

Újabb fordulat jön az időjárásban: zivatarok csaphatnak le, de a hőség egyelőre marad

Bár a következő napokban továbbra is 30 fok feletti maximumokra kell készülni, kedden estétől ismét egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok.

BBC
Business Sport Travel Science
UAE condemns Iran's 'brazen' attack on tankers as US launches fresh strikes

UAE condemns Iran's 'brazen' attack on tankers as US launches fresh strikes

The third consecutive night of US strikes on Iran came as Trump announced a 20% charge as part of a new blockade on the Strait of Hormuz.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 13. 17:52
Újabb csökkenő kamatokkal szembesülnek az állampapír-tulajdonosok
2026. július 13. 16:33
Az EU vásárolta fel a legnagyobb orosz LNG-cég közel teljes termelését
×
×