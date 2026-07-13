Tizenhárom bíró maradt a foci-vb végjátékára

Az ázsiai konföderáció képviseletében az ausztrál Alireza Faghani és a jordán Adham Makhadmeh. Afrikából a marokkói Dzsalal Dzsajed. A Concacaf-zóna játékvezetői közül a salvadori Ivan Barton és az amerikai Ismail Elfath. A Conmebolból, a dél-amerikai konföderációból a brazil Wilton Sampaio és a venezuelai Jesus Valenzuela. A legtöbben Európát, az UEFA-t képviselik, a norvég Espen Eskas, a lengyel Szymon Marciniak, az olasz Maurizio Mariani, a svéd Glenn Nyberg, a portugál João Pinheiro és a szlovén Slavko Vinčić.

A négy még versenyben lévő országból nem maradt játékvezető.

A VAR-kocsiban működő kontingens tizennyolc fős, ebben van spanyol, argentin, angol és francia játékvezető is.