Újraindult az iráni háború, Amerika lő

Az amerikai hadsereg Közel-Keletért felelős irányítási törzse washingtoni idő szerint kora este jelentette be, hogy nem sokkal korábban az elnök utasítására megindult a katonai művelet, amit az egymást követő harmadik napon szinte ugyanabban az időpontban kezdtek meg.

„A csapások révén az iráni erők további súlyos árat fizetnek, és folytatódik a képességeik csökkentése arra, hogy megtámadjanak ártatlan polgári személyeket és a kereskedelmi hajózást a Hormuzi-szorosban” – tudatták.

A CENTCOM nem sokkal korábban közölte, hogy a térségben állomásozó erői kedden, washingtoni idő szerint délután 4 órától veszik ismét blokád alá a teljes iráni partvidéket, ami vonatkozik az Irán minden kikötőjére és az oda tartó, valamint onnan távozó tengeri forgalomra.

A blokád visszaállítását Donald Trump amerikai elnök hétfőn közösségi oldalán jelentette be.

Az elnök egy washingtoni idő szerint hétfő délután adott rádióinterjúban azt jelezte, hogy hétfőn és kedden is folytatódnak az Irán elleni hadműveletek, ami ellen iráni részről semmit nem tudnak tenni. „Nincs semmilyük. Semmilyük sincs, ami működne, kivéve a nagy szájukat” – fogalmazott, és hozzátette, hogy próbát akart tenni Iránnal, amikor június közepén megkötötte a tűzszünetről szóló egyetértési megállapodást a teheráni vezetéssel, amely azonban nem tartotta tiszteletben azt.

A The New York Times napilap hétfőn bemutatott egy péntekről származó levelet, amelyben Trump elnök tájékoztatta a Kongresszust az Irán elleni katonai művelet folytatásáról. A Fehér Ház és a Kongresszus között a korábbi hónapokban vita bontakozott ki arról, hogy az elnöknek van-e joga a törvényhozás felhatalmazása nélkül elhúzódó katonai műveletekre parancsot adni.

A Középső Parancsnokság irányítása alatt álló, Közel-Keleten állomásozó amerikai katonai erők szombaton és vasárnap, valamint múlt kedden és szerdán egyaránt Irán Hormuzi-szoroshoz közeli térségében semmisítettek meg radarlétesítményeket, drón- és rakétaállásokat, valamint hajókat, amelyek a nemzetközi hajózási útvonal szabad közlekedésének megzavarására szolgálhatnak.