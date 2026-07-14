ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.41
usd:
315.54
bux:
0
2026. július 14. kedd Örs, Stella
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) által közreadott képen szárazföldi rakétavetõkkel tengeri célpontokra lõ egy katonai egység a Perzsa-öbölt az Ománi-öböllel összekötõ Hormuzi-szoros déli partjainál tartott iráni hadgyakorlaton 2026. február 17-én.
Nyitókép: Sepahnews, MTI/MTVA

Újraindult az iráni háború, Amerika lő

Infostart / MTI

Az amerikai haderő ismételt támadást indított iráni célpontok ellen - közölte a hadsereg Középső Parancsnoksága (CENTCOM) hétfőn. Irán, az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein is megszólalt.

Az amerikai hadsereg Közel-Keletért felelős irányítási törzse washingtoni idő szerint kora este jelentette be, hogy nem sokkal korábban az elnök utasítására megindult a katonai művelet, amit az egymást követő harmadik napon szinte ugyanabban az időpontban kezdtek meg.

„A csapások révén az iráni erők további súlyos árat fizetnek, és folytatódik a képességeik csökkentése arra, hogy megtámadjanak ártatlan polgári személyeket és a kereskedelmi hajózást a Hormuzi-szorosban” – tudatták.

A CENTCOM nem sokkal korábban közölte, hogy a térségben állomásozó erői kedden, washingtoni idő szerint délután 4 órától veszik ismét blokád alá a teljes iráni partvidéket, ami vonatkozik az Irán minden kikötőjére és az oda tartó, valamint onnan távozó tengeri forgalomra.

A blokád visszaállítását Donald Trump amerikai elnök hétfőn közösségi oldalán jelentette be.

Az elnök egy washingtoni idő szerint hétfő délután adott rádióinterjúban azt jelezte, hogy hétfőn és kedden is folytatódnak az Irán elleni hadműveletek, ami ellen iráni részről semmit nem tudnak tenni. „Nincs semmilyük. Semmilyük sincs, ami működne, kivéve a nagy szájukat” – fogalmazott, és hozzátette, hogy próbát akart tenni Iránnal, amikor június közepén megkötötte a tűzszünetről szóló egyetértési megállapodást a teheráni vezetéssel, amely azonban nem tartotta tiszteletben azt.

A The New York Times napilap hétfőn bemutatott egy péntekről származó levelet, amelyben Trump elnök tájékoztatta a Kongresszust az Irán elleni katonai művelet folytatásáról. A Fehér Ház és a Kongresszus között a korábbi hónapokban vita bontakozott ki arról, hogy az elnöknek van-e joga a törvényhozás felhatalmazása nélkül elhúzódó katonai műveletekre parancsot adni.

A Középső Parancsnokság irányítása alatt álló, Közel-Keleten állomásozó amerikai katonai erők szombaton és vasárnap, valamint múlt kedden és szerdán egyaránt Irán Hormuzi-szoroshoz közeli térségében semmisítettek meg radarlétesítményeket, drón- és rakétaállásokat, valamint hajókat, amelyek a nemzetközi hajózási útvonal szabad közlekedésének megzavarására szolgálhatnak.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Újraindult az iráni háború, Amerika lő

amerika

irán

háború

hormuzi-szoros

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Alaptörvény-módosítás: egy aláírás már megtörtént

Alaptörvény-módosítás: egy aláírás már megtörtént

Az országgyűlés elnöke a hétfői szavazást követően nem sokkal már aláírta az alaptörvény 17. módosításáról szóló törvényjavaslatot – derül ki a Parlamenti információs rendszer adataiból.
 

A Velencei Bizottság még hónapokig nem tárgyalja Sulyok Tamás ügyét

Orbán Viktor: Magyarországnak joga van ellenállni és meg is fogja tenni

Gulyás Gergely: ez egy cezúra, egy teljesen új világ, ami ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell

Magyar Péter a szavazás után: Sulyok Tamásnak két lehetősége maradt

Megszavazta a tiszás többség az Alaptörvény 17. módosítását

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek

Rétvári Bence: Magyar Péter ma megtagadta Antall József örökségét

 

Demszky Gábor is megszólalt Gulyás Gergely lemondása után, a Fidesz végét jósolja

Orbán Viktor a demokráciát gyászolja, Magyar Péter kipukkant lufival válaszolt

Manipuláció – Sulyok Tamás máris reagált Magyar Péter szavaira

„Gyengeséget sugároz” – Orbán Viktor sajtósa nem tudott arról, hogy Gulyás Gergely lemond

45 perc filmszínház Magyar Pétertől – számonkéréssel szembesült a Tisza és Magyar Péter az Országgyűlésben

Stumpf István: ezzel a hozzáállással be fogják dönteni az országot

VIDEÓ
Honnan lesz pénz a választási ígéretekre? Palócz Éva, Inforádió, Aréna
100 ínyenc tipp a balatoni nyaraláshoz. Vinkó József, Inforádió, Aréna
Vucic vs. diákok: hatalomátmentés vagy fordulat Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.14. kedd, 18:00
Gyulay Zsolt
a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Durvul a helyzet a Közel-Keleten: mindenki lő mindenre

Durvul a helyzet a Közel-Keleten: mindenki lő mindenre

Az iráni média kedden kora reggel több helyszínen is robbanásokról számolt be az ország déli partvidékén, miután az Egyesült Államok újabb támadást indított iráni célpontok ellen.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Teszten a benzinspóroló csodakütyü: tényleg lefelezi az autó fogyasztását, vagy drága átverés az egész?

Teszten a benzinspóroló csodakütyü: tényleg lefelezi az autó fogyasztását, vagy drága átverés az egész?

Évek óta reklámoznak olyan apró elektronikai eszközöket az autósoknak, amelyek állítólag jelentősen csökkentik a fogyasztást.

BBC
Business Sport Travel Science
UAE condemns Iran's 'brazen' attack on tankers as US launches fresh strikes

UAE condemns Iran's 'brazen' attack on tankers as US launches fresh strikes

The third consecutive night of US strikes on Iran came as Trump announced a 20% charge as part of a new blockade on the Strait of Hormuz.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 14. 07:09
Vadászbombázókat vásárol Ukrajna
2026. július 14. 06:57
Lapértesülés: Izrael titkosszolgálata Magyarországon akarta beszervezni a volt iráni elnököt
×
×