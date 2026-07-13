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Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor utazik, rögtön meg is szólalt

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Orbán Viktor volt miniszterelnök útnak indult Amerikába, hogy a helyszínen nézze meg a foci-vb két elődöntőjét és a vasárnapi döntőt. A Fidesz elnöke a frankfurti reptéren nyilatkozott.

Orbán Viktor néhány hete elárulta, hogy az idei labdarúgó-világbajnokságot sem hagyja ki, és elutazik az Egyesült Államokba. A korábbi kormányfő a frankfurti repülőtéren beszélt várakozásairól az Indexnek, a portál fotókat is közzétett.

Megkérdezték, mit gondol, a francia vagy a spanyol csapat örülhet-e holnap Dallasban. Elmondta, ez nagyon nehéz kérdés, nem tud válaszolni, ugyanez igaz a másik, angol–argentin összecsapásra is. De, hogy melyik a legjobb csapat? Orbán Viktor szerint a francia, de hogy ki nyeri meg a vb-t, az nem ugyanaz: „Mi is voltunk a legjobb csapat, de mégsem tudtunk nyerni” – utalt az 1954-es döntőre, amikor Puskás Ferencék 3:2-re kikaptak az NSZK-tól.

A korábbi terveknek megfelelően Orbán Viktor az alábbi mérkőzésekre tervez menni:

  • Július 14., elődöntő, Franciaország–Spanyolország – Dallas,
  • Július 15., elődöntő, Anglia–Argentína – Atlanta
  • Július 19., döntő – New Jersey.

Ez lehet az első alkalom 2025 novembere óta, hogy találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel.

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