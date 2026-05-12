Kitört a botrány: letette esküjét az első szerzetes-robot

A világ első robot szerzetesét mutatták be Dél-Koreában: a Gabi nevű humanoid robot buddhista fogadalmat tett egy szöuli templomi ceremónián. Az esemény egyszerre váltott ki technológiai érdeklődést, vallási vitát és erős közösségi médiás reakciókat – írja a hrportal.hu.

A 130 centiméter magas gép tradicionális buddhista szerzetesi ruhába volt öltöztetve. Az internetre felkerült felvételeken egy szerzetes arról kérdezi Gabit, elkötelezi-e magát a buddhizmus mellett. A robot erre azt válaszolja: „Igen, Buddhának szentelem magam.” Ezt követően a humanoid gépezet meghajol, imára kulcsolja kezeit, majd egy másik szerzetes egy 108 szemből álló imafüzért helyez a nyakába.

A dél-koreai buddhista közösség szimbolikus lépésnek szánta a ceremóniát, amely az ember és a technológia együttélésének új lehetőségeit mutathatja meg.

Sokan azonban értetlenséggel, felháborodással fogadták a robotszerzetes megjelenését. Több kommentelő azt kérdezte, mi értelme van robotokat bevonni vallási szertartásokba, mások szerint a kezdeményezés inkább technológiai demonstráció, mint valódi spirituális újítás. Egy magát buddhistának valló hozzászóló egyenesen nevetségesnek és sértőnek titulálta az eseményt, mások pedig felhívták rá a figyelmet, hogy a robotok nem élőlények, ezért szerintük nem értelmezhető náluk a spiritualitás vagy a transzcendencia keresése.

A Jogye rend kulturális ügyekért felelős vezetője, Ven. Seong Won a Korea JoongAng Dailynek arról beszélt: már a humanoid robotok megjelenésekor úgy gondolta, fontos lenne, hogy a robotok is részt vehessenek a buddhista közösségi eseményeken, például a Lótusz Lámpás Fesztiválon. Elmondása szerint ezért alkották meg a robotokra vonatkozó „öt erkölcsi alapelvet”, amelyeket minimális társadalmi szabályrendszernek szánnak az emberek és robotok együttéléséhez.

A bemutató alapján Gabi szerepe jelenleg inkább technológiai és kulturális demonstráció, mint valódi vallási funkció.

A robot a ceremónián fogadalmat tett, meghajolt és imapózt vett fel, ugyanakkor a buddhista közösség nem beszélt arról, hogy prédikációt tartana, meditációt vezetne vagy napi templomi feladatokat végezne. A projekt inkább azt a kérdést helyezi fókuszba, meddig terjedhet a mesterséges intelligencia társadalmi szerepe, és melyek azok az emberi funkciók, ahol a technológia továbbra sem helyettesítheti a személyes jelenlétet és hitelességet.