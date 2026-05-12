2026. május 12. kedd Pongrác
Egy csoportnyi buddhista szerzetes egy templom előtt.
Nyitókép: Unsplash

Kitört a botrány: letette esküjét az első szerzetes-robot

Infostart

A Gabi nevű humanoid robot Dél-Koreában, egy templomi ceremónián tette le fogadalmát, ezzel ő lett az első buddhista robotszerzetes. Sokan ezt az ember-robot együttélés szimbólumaként látják, mások szerint viszont nem szabad összemosni a hitet, spiritualitást és a mesterséges intelligenciát.

A világ első robot szerzetesét mutatták be Dél-Koreában: a Gabi nevű humanoid robot buddhista fogadalmat tett egy szöuli templomi ceremónián. Az esemény egyszerre váltott ki technológiai érdeklődést, vallási vitát és erős közösségi médiás reakciókat – írja a hrportal.hu.

A 130 centiméter magas gép tradicionális buddhista szerzetesi ruhába volt öltöztetve. Az internetre felkerült felvételeken egy szerzetes arról kérdezi Gabit, elkötelezi-e magát a buddhizmus mellett. A robot erre azt válaszolja: „Igen, Buddhának szentelem magam.” Ezt követően a humanoid gépezet meghajol, imára kulcsolja kezeit, majd egy másik szerzetes egy 108 szemből álló imafüzért helyez a nyakába.

A dél-koreai buddhista közösség szimbolikus lépésnek szánta a ceremóniát, amely az ember és a technológia együttélésének új lehetőségeit mutathatja meg.

Sokan azonban értetlenséggel, felháborodással fogadták a robotszerzetes megjelenését. Több kommentelő azt kérdezte, mi értelme van robotokat bevonni vallási szertartásokba, mások szerint a kezdeményezés inkább technológiai demonstráció, mint valódi spirituális újítás. Egy magát buddhistának valló hozzászóló egyenesen nevetségesnek és sértőnek titulálta az eseményt, mások pedig felhívták rá a figyelmet, hogy a robotok nem élőlények, ezért szerintük nem értelmezhető náluk a spiritualitás vagy a transzcendencia keresése.

A Jogye rend kulturális ügyekért felelős vezetője, Ven. Seong Won a Korea JoongAng Dailynek arról beszélt: már a humanoid robotok megjelenésekor úgy gondolta, fontos lenne, hogy a robotok is részt vehessenek a buddhista közösségi eseményeken, például a Lótusz Lámpás Fesztiválon. Elmondása szerint ezért alkották meg a robotokra vonatkozó „öt erkölcsi alapelvet”, amelyeket minimális társadalmi szabályrendszernek szánnak az emberek és robotok együttéléséhez.

A bemutató alapján Gabi szerepe jelenleg inkább technológiai és kulturális demonstráció, mint valódi vallási funkció.

A robot a ceremónián fogadalmat tett, meghajolt és imapózt vett fel, ugyanakkor a buddhista közösség nem beszélt arról, hogy prédikációt tartana, meditációt vezetne vagy napi templomi feladatokat végezne. A projekt inkább azt a kérdést helyezi fókuszba, meddig terjedhet a mesterséges intelligencia társadalmi szerepe, és melyek azok az emberi funkciók, ahol a technológia továbbra sem helyettesítheti a személyes jelenlétet és hitelességet.

Saját lázadó képviselői és a szakszervezetek is tovább követelik a brit kormányfő lemondását. Előzőleg egy képviselője az úgynevezett „lopakodó ló" módszerrel akarta elérni, hogy más pártvezetők kihívják Keir Starmert, hasonlóan ahhoz, ahogy annak idején Margaret Thatchert buktatta meg a pártja. Bemutatjuk Starmer lehetséges kihívóit is.
Véget ért a Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek – Orbán Anitának, Pósfai Gábornak, Ruszin-Szendi Romulusznak, Tarr Zoltánnak, Tanács Zoltánnak, Hegedűs Zsoltnak, Gajdos Lászlónak, Kapitány Istvánnak, Bóna Szabolcsnak, Vitézy Dávid, valamint Lannert Juditnak – országgyűlési bizottsági meghallgatása a hétfői napra.
 

Továbbra is a közel-keleti hírek diktálják a hangulatot a piacokon, Donald Trump hétvégén elfogadhatatlannak nevezte Irán legújabb ajánlatát, amire a befektetők azonnal a Hormuzi-szoros körüli ellátási kockázatokat kezdték árazni. A múlt heti részvénypiaci emelkedést még támogatták az erős gyorsjelentések és a technológiai papírok jó teljesítménye - ennek utóhatásait az ázsiai piacokon is lehett érezni ma reggel, a dél-koreai tőzsde például új csúcsra ment - de a fókusz most újra az energiapiaci sokkon, és az inflációs kockázatokon van. Az ázsiai piacok összességében vegyesen teljesítettek, valamint Európában, és az USA-ban is hasonló látszik.

Az elmúlt évek gazdaságpolitikai vitáiban visszatérő kérdés, hogy a magyar gazdaság versenyképessége érdemben javult-e.

Over 70 Labour MPs have publicly urged the PM either to resign immediately or set out a timetable to stand down.

