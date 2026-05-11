A Semmelweis Egyetem címere.
Nyitókép: Facebook/Semmelweis Egyetem

Újabb rangos nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem

Infostart / MTI

A nemzetközi elismerés igazolja, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése, illetve azon belül annak egy modern, kíméletes ága, az úgynevezett intervenciós onkológiai ellátás – közölte az intézmény.

Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban elsőként a Semmelweis Egyetem Onko-intervenciós Részlegét akkreditálta az Intervenciós Onkológiai Szolgáltatások Nemzetközi Akkreditációs Rendszere. Az egyetem közleménye szerint ez a nemzetközi elismerés igazolja, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése, illetve azon belül annak egy modern, kíméletes ága, az úgynevezett intervenciós onkológiai ellátás.

Ez az onkológiai terápia egy modern, kíméletes ága, mely képalkotó eszközök például röntgen, vagy ultrahang segítségével pusztítja el a tumort, enyhíti a betegek fájdalmát.

Deák Pál Ákos részlegvezető közölte: az intervenciós radiológia egy dinamikusabban fejlődő tudományterület, amely olyan kezelésekre ad lehetőséget, mint a daganatok vérellátásának megszűntetése (embolizáció) vagy a daganatos sejtek hőkezelése (krio- és thermoabláció). Ezeket az eljárásokat a leggyakrabban vese- és májtumorban, valamint vese-, máj-, tüdő- és csontáttéteknél alkalmazzák – áll az egyetem közleményében.

Mint írják, egy ilyen akkreditált képzőhelyen a hallgatók a legkorszerűbb oktatásban részesülnek, már az egyetemi évek alatt elsajátíthatják a legmodernebb technológiákat, legszigorúbb nemzetközi biztonsági előírásokat és versenyképes tudást szerezhetnek.

Deák Pál Ákos kiemelte: az intervenciós onkológiai beavatkozások többsége kevesebb fájdalommal jár, rövidebb kórházi tartózkodást igényel, és gyorsabb visszatérést tesz lehetővé a mindennapi életbe, mint a hagyományos nagy műtétek.

