2026. május 11. hétfő
A Magyar Nemzeti Múzeumban 2026. január 22-én nyílik az Attila című kiállítás, amely az elmúlt 40 év legjelentősebb, nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő tárlata a témában.
Értékes honfoglalás kori kincseket mutat be a Magyar Nemzeti Múzeum

Az ideiglenes kiállításon egy X. századi, vagyonos harcos díszes kiegészítőit, így tarsolylemezét és övvereteit lehet megcsodálni.

Felövezve ragyogással – Övszerkezet és tarsolylemez a honfoglalás korából címmel nyílt meg a májusi Hónap kincse kamaratárlat a Magyar Nemzeti Múzeumban (MNM).

A különleges állapotban fennmaradt honfoglalás kori leletek Akasztó határában, Bács-Kiskun vármegyében kerültek elő. A régészeti feltárásokon három, a 920-930-as években elhunyt harcos kiemelkedően jó állapotú, szinte bolygatatlan temetkezése került napvilágra - írta hétfői közleményében az MNM.

A korábban ismeretlen, új lelőhelyet a Kecskeméti Katona József Múzeum közösségi régészeti programjának önkéntesei fedezték fel. Wilhelm Gábor és Füredi Ágnes kutatásvezetők munkáját a Kecskeméti Katona József múzeum munkatársai, a múzeumi önkéntesek és az akasztói önkormányzat segítették.

A leggazdagabb sírban lenyűgöző felfedezés várta a régészeket. A magas rangú, 17-18 éves harcos egyedi selyemövén aranyozott ezüst csüngős veretek sorakoztak, jobb oldalán ezüstlemezzel díszített tarsoly függött. Az övveretek környezetében a többrétegű ruházat, az öv és a tarsoly szerves részei olyan jó állapotban maradtak meg, hogy eredeti helyzetben emelték ki őket a régészek.

Az ásatás eredményei a Magyar Nemzeti Múzeum és a Kecskeméti Katona József Múzeum együttműködésének köszönhetőek. A kutatás érdekessége, hogy honfoglalás kori sírokat még sosem sikerült olyan széleskörű vizsgálatok alá vonni, mint a három harcos maradványait. A vizsgálatokat a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézet, a Magyar Nemzeti Múzeum Archeometriai Labor, az ELTE Humán Tudományok Kutatóközpontja Archeogenomikai Kutatóintézete, az ELTE TTK Embertani Tanszéke, a HUN-REN Atommagkutató Intézet, valamint az ELTE Természetrajzi Múzeum munkatársai végezték.

A tárlat június 7-ig látogatható a Magyar Nemzeti Múzeum Déli Kandallótermében.

Navracsics Tibor: ugyanaz tette naggyá a Fideszt és okozta részben a választási katasztrófáját

Bizottsági meghallgatások: túl az első napon a Tisza leendő miniszterei – ez történt ma

Máris indul az azbesztszennyezés felszámolása

Megkezdődött Szombathelyen, az "Oladi-platón" az azbeszttel szennyezett utcák bitumenes zárása, egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon - közölte a város polgármestere a Facebook-oldalán hétfőn.

Negyvenkét év után nem lesz ott a tornán a legendás hokicsapat: nem tudtak megállapodni

A jégkorong egyik legpatinásabb tornáját, a davosi Spengler-kupát idén a Team Canada részvétele nélkül rendezik meg.

Three ministerial aides quit as more than 50 Labour MPs call for Starmer to resign

Earlier, Starmer promised to prove "doubters wrong". More than 50 MPs have now publicly urged him either to quit immediately or set out a timetable to leave.

